Se necesita personal en Totanés (Toledo) para trabajar en Grupo Tello Alimentación: incorporación inmediata

¿Buscas un empleo en el sector de la alimentación para esta campaña de Navidad? Grupo Tello Alimentación, compañía referente en la elaboración de productos cárnicos, ha lanzado una oferta de trabajo para cubrir vacantes como operario/a de preparación de producto cárnico en su planta de Totanés (Toledo). Si deseas incorporarte a una empresa sólida y con valores, no dudes en conocer los requisitos que se piden, las condiciones laborales que ofrecen y cómo puedes inscribirte, mandando el currículum con la información que facilitamos en esta noticia.

Grupo Tello abre una convocatoria de empleo en Totanés (Toledo) para trabajar como personal de producción: requisitos y condiciones

La empresa, que cuenta con una larga trayectoria en el sector, necesita reforzar su área de elaboración de productos cárnicos para la campaña navideña. El puesto se centra en la preparación de pedidos, pesado y control de calidad, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los procesos productivos y el bienestar del consumidor final.

Entre las principales funciones a desempeñar se encuentran la preparación de pedidos en la zona asignada, el cumplimiento de las órdenes de trabajo, el control y verificación de la producción y la gestión de posibles incidencias. Además, se valorará el manejo de traspalé eléctrico y la experiencia previa en puestos similares dentro del sector alimentario.

Cuáles son los requisitos que Grupo Tello pide para trabajar y qué condiciones ofrecen en su fábrica de Totanés

Para participar en el proceso de selección de Grupo Tello, en su planta toledana de Totanés, es necesario, que cumplas con los siguientes requisitos:

Haber finalizado la ESO.

Contar con al menos 1 año de experiencia en puestos de producción o fabricación.

Residir en la provincia de Toledo.

Tener disponibilidad de incorporación inmediata.

Poder trabajar en turnos de mañana o de tarde (jornada continua).

Se valorará experiencia en el sector alimentario y manejo de traspalé eléctrico.

Las condiciones ofrecidas por Grupo Tello son interesantes, ya que se garantiza un contrato de duración determinada a jornada completa, con turnos de 09:00 a 15:00 o de 14:00 a 22:00. Además, la compañía asegura formación en el puesto de trabajo y la posibilidad de desarrollo profesional dentro de una empresa comprometida con la calidad, la innovación y el bienestar de las personas.

Cómo enviar el currículum a Grupo Tello

Grupo Tello Alimentación destaca por su compromiso con la igualdad de oportunidades y asegura que este proceso de selección se basa únicamente en las competencias profesionales, sin distinción de edad, género, orientación, origen u otras circunstancias personales. Bien, una vez tengas listo el currículum (actualizado), sigue estos sencillos pasos para acceder a este proceso de selección de Tello en su planta de Totanés:

Entra al portal de empleo donde la empresa Grupo Tello tiene publicada dicha oportunidad laboral

donde la empresa Grupo Tello tiene publicada dicha oportunidad laboral Comprueba nuevamente la información dada, para verificar que todo es correcto

Pulsa en “Inscribirme en esta oferta de empleo”

Adjunta el currículum para finalizar con el proceso.

Adicionalmente, no dudes en hacer la inscripción a través del propio portal de empleo de Tello Alimentación. Cuando hayas terminado, solo te quedará esperar para saber si eres seleccionado para cubrir y reforzar la falta de personal en esta compañía.