El regalo de CaixaBank: 25 Samsung Galaxy S25 Ultra para personas que cumplan con este requisito

Quedan dos sorteos para entregar los últimos 25 móviles: el 24 de octubre y el 23 de enero de 2026. Para entrar, basta con activar una aportación periódica mínima de 50 euros a planes de pensiones o de previsión social de VidaCaixa hasta el 31 de diciembre de 2025.

CaixaBank reparte 30 Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB entre quienes contraten una aportación periódica a planes de pensiones individuales o de previsión social gestionados por VidaCaixa. Ya se han adjudicado 5 (sorteo del 25 de julio) y quedan 25, que se asignarán en dos citas ante notario. La participación es exclusivamente digital a través de CaixaBank Now (web y app). Cada terminal está valorado en 1.459 euros y la entidad asume el ingreso a cuenta del IRPF, según las bases de la promoción.

Quién puede participar y condiciones para optar a los Samsung Galaxy S25 Ultra

¿Quién entra en el bombo? Personas físicas, mayores de edad y con residencia fiscal en España, que activen una aportación periódica mínima de 50 euros entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2025, ya sea en un producto nuevo o en uno existente. Ojo: las cuantías se acumulan para calcular participaciones, respetando el límite legal anual de 1.500 euros, salvo contribuciones empresariales, que permiten elevarlo hasta 10.000 euros. En los planes de previsión social individual no existe límite financiero de aportación.

Requisitos resumidos para participar

Ser mayor de edad con residencia fiscal en España.

Activar una aportación periódica mínima de 50 € entre el 12/05 y el 31/12/2025.

Aplicable a planes nuevos o ya contratados con VidaCaixa.

Aportaciones acumulables para más participaciones (límite general 1.500 €, hasta 10.000 € con contribuciones empresariales).

Tramitación solo por canales digitales CaixaBank Now (web y app).

¿Quieres aumentar opciones? Por consiguiente, cuanto mayor sea la suma de aportaciones periódicas dentro de los límites indicados, mayor será el número de participaciones asignadas.

Fechas de los sorteos, cómo participar online y cómo se informan los ganadores

Los próximos sorteos se celebrarán ante notario el 24 de octubre de 2025 (se entregarán 5 móviles) y el 23 de enero de 2026 (se entregarán los 20 restantes). Ya hubo un sorteo previo el 25 de julio, en el que se adjudicaron 5 terminales. Además, según el momento de contratación, la presencia en los bombos varía: quienes contrataron en mayo o junio participan en los tres; los que lo hicieron entre julio y septiembre, en los dos últimos; y quienes se sumen de octubre a diciembre, en el sorteo final. ¿Sencillo? Todo el proceso se realiza por CaixaBank Now, tanto en la web como en las aplicaciones móviles.

A continuación, el calendario y el reparto de premios:

Fecha Fase del sorteo Móviles adjudicados 25 de julio de 2025 Sorteo realizado 5 24 de octubre de 2025 Próximo sorteo 5 23 de enero de 2026 Sorteo final 20

Tras cada sorteo, los ganadores serán avisados por los canales habituales de la entidad. Disponen de 30 días hábiles para aceptar el premio y la entrega se realiza en 60 días. No se permite canje por dinero ni sustitución a petición del premiado; en caso de renuncia, se adjudica al suplente correspondiente.

Importe del premio, características del terminal y detalles de tratamiento fiscal

El Samsung Galaxy S25 Ultra sorteado cuenta con 512 GB y funciones de inteligencia artificial de última generación. Cada unidad está valorada en 1.459 euros e incluye el ingreso a cuenta del IRPF, que asume CaixaBank conforme a las bases. Esto quiere decir que el ganador recibe el terminal sin tener que adelantar ese importe fiscal. Por otro lado, la promoción convive con otras iniciativas del sector, como la de Banco Santander, que ofrece 400 euros en efectivo a quienes domicilien su nómina.

¿Te animas a participar? En primer lugar, revisa tus planes de ahorro para la jubilación; posteriormente, activa la aportación periódica mínima desde CaixaBank Now y confirma que cumples plazos y límites. De ahí que la clave sea hacerlo antes del 31 de diciembre de 2025 para entrar en la última extracción si aún no lo has hecho.

Por último, CaixaBank tratará los datos personales de los participantes solo para este sorteo y solicitará el consentimiento a los premiados para el uso de nombre e imagen con fines promocionales. En consecuencia, el marco de privacidad queda circunscrito a la propia promoción.