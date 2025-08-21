Se necesita personal en Pinto (Madrid) para trabajar en la fábrica de Bralo: cómo enviar el CV y participar en el proceso de selección

Bralo, la empresa más puntera del mundo en la fabricación y distribución de remaches, tuercas, remachadoras y piezas especiales, acaba de anunciar una oferta de empleo para su fábrica de Pinto, Madrid. La multinacional requiere personal para trabajar de operario/a, llevando a cabo distintas tareas y responsabilidades. Así, la compañía inicia el proceso de selección, en el cual solo podrán participar las personas que cumplan con los requisitos exigidos. ¿Quieres saber cuál es el perfil que busca la empresa? A través de esta noticia conocerás de primera mano el perfil que busca la empresa, condiciones y cómo enviar el currículum a Bralo.

Bralo lanza una oferta de empleo para trabajar en su planta de producción de Pinto: requisitos y condiciones

La empresa multinacional líder en la fabricación y comercialización de sistemas de remachado, Bralo, es una empresa de gran prestigio a nivel nacional. La misma se encuentra ampliando su plantilla llamando a filas a nuevos profesionales. Para ello, anuncia una oferta de empleo, donde se busca cubrir el puesto de operario de fábrica en la planta situada en Pinto, Madrid. En dicho puesto se llevarán a cabo las tareas de:

Mantenimiento preventivo y correctivo de primer nivel de las máquinas.

Uso del sistema informático para la introducción de datos: cantidades de piezas por turno, número de cambios producidos, cantidad de parada de máquina y los motivos.

Control y seguimiento de la calidad de los productos fabricados en la sección.

Medición de las cotas e inspección verbal.

Fabricación de remaches.

Tareas de ajuste de máquinas de diferentes medidas y o tipos.

Como condiciones laborales, la compañía señala que el contrato es temporal a jornada completa (40 horas). En este contexto, no se ha hecho referencia ni del horario ni del sueldo, ya que estos datos serán facilitados por recursos humanos durante el proceso de selección o una vez superado este. Respecto a los requisitos requeridos, Bralo exige contar con al menos un año de experiencia y FP de grado medio. Asimismo, se valorará tener el carnet de carretillero. Si piensas que tu perfil puede encajar por el requerido por la empresa y te interesa el puesto, no dudes en inscribirte al mismo a través de los pasos que te marcamos a continuación.

Cómo enviar el currículum a Bralo

Para inscribirte a las ofertas de empleo de Bralo, en esta ocasión para trabajar en su fábrica de Pinto, es necesario que mandes la candidatura en tiempo y forma a la empresa empleadora. La compañía lleva a cabo procesos de selección, basados en los principios de igualdad, imparcialidad y no discriminación. Dicho esto, para enviar el currículum, debes de entrar en la plataforma digital donde está publicada la oferta para trabajar en la fábrica de Bralo. Una vez dentro, pulsa sobre el botón azul de “inscribirme”.

Si eres nuevo/a debes de crear una cuenta, en caso contrario introduce tu usuario y contraseña. Otra opción es acceder al portal laboral de Bralo, rellenar el formulario de inscripción y adjuntar el CV.