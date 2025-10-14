Se necesita personal en Cornellà del Terri (Girona) para trabajar en la fábrica de golosinas HARIBO: incorporación inmediata

¿Buscas un empleo estable en un entorno industrial de referencia? HARIBO España SAU, marca líder en el sector de confitería con presencia internacional, busca incorporar personal de mantenimiento industrial para su fábrica de Cornellà del Terri (Girona). La posición es presencial, con contrato indefinido y jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. La compañía pone el foco en la calidad, la seguridad y el trabajo en equipo dentro de un proyecto en crecimiento. En esta noticia te explicamos cuáles son los requisitos necesarios para participar en este proceso de selección y los pasos a seguir para enviar el currículum.

HARIBO está contratando personal para incorporarse en su planta de Cornellà del Terri (Girona): funciones y requisitos

Integrado/a en el área de mantenimiento de HARIBO en Cornellà del Terri, tu misión será ejecutar actuaciones preventivas y correctivas en equipos e instalaciones, garantizando la continuidad de la producción y el cumplimiento de los estándares de seguridad, higiene y calidad. Formarás parte de un equipo que valora la resolución de problemas, la organización y la comunicación efectiva para anticipar incidencias que puedan derivar en paradas o averías.

El puesto trabaja en coordinación con producción y calidad en un entorno agroalimentario, con procedimientos definidos y una cultura orientada a la mejora continua. Darás soporte técnico para asegurar la disponibilidad de líneas y servicios auxiliares: ejecutarás los planes preventivos asignados y acometerás intervenciones correctivas cuando sea necesario. Mantendrás el orden y la limpieza del puesto y de las herramientas al finalizar cada tarea, anotarás las actuaciones en las órdenes de trabajo y comunicarás cualquier anomalía que pueda afectar al proceso.

Se espera familiaridad con mecánica y electricidad industrial, seguimiento de medidas correctivas de puntos críticos (PCC) y uso básico de los sistemas informáticos asociados a Mantenimiento. Por tanto es necesario cumplir con estos requisitos (algunos imprescindibles y otros valorables):

Formación: CFGS en Mantenimiento y Servicios a la Producción / Electromecánica o similar.

Experiencia: mínimo 12 meses en puestos de mantenimiento industrial.

Disponibilidad: turnos rotativos (mañana/tarde/noche).

Idiomas: español y catalán (nativo o bilingüe).

Conocimientos: mantenimiento preventivo y correctivo, mecánica y electricidad industrial.

Competencias: trabajo en equipo, organización y capacidad para resolver problemas.

Se valora: cursos técnicos específicos por especialidad.

Cómo enviar el currículum a HARIBO

Si te gustaría unirte a la familia HARIBO como técnico/a de mantenimiento Industrial en Cornellà del Terri, accede al portal de empleo donde la compañía ha publicado la vacante. Revisa los requisitos y la jornada en turnos rotativos, actualiza tu CV destacando tu experiencia en mantenimiento preventivo/correctivo y tu formación técnica, y pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar la candidatura. Adicionalmente, también puedes iniciar la postulación con tu perfil desde la propia web oficial de HARIBO.