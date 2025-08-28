Se necesita personal en Antequera (Málaga) para trabajar en la fábrica Verdifresh: contrato indefinido y dos días de descanso

¿Estás buscando trabajar cerca de la Costa del Sol? La empresa especialista en ensaladas y vegetales frescos listos para el consumo, Verdifresh, ha publicado una oferta de empleo para trabajar como carretillero/a logístico en su fábrica de Antequera (Málaga). De esta forma, aquellas personas que vivan cerca de este municipio o en el mismo, tiene la oportunidad de encontrar un trabajo estable. Bien, si deseas conocer qué perfil está buscando la empresa, las condiciones laborales que ofrecen y los pasos a seguir para poder mandar el currículum y participar en el proceso de selección, lo puedes ver en esta noticia.

Verdifresh abre un proceso de selección en Antequera para incorporar personal como carrertillero/a

La compañía, que forma parte del Grupo Foodiverse y cuenta con tres plantas de procesado en España, necesita reforzar su área logística en el municipio malagueño de Antequera, en este caso con una vacante. El objetivo del puesto de trabajo es dar apoyo al departamento de producción, asegurando el suministro de materias primas y la correcta gestión de los productos terminados en almacén. Por ello, entre las funciones a realizar, destacan:

Carga y descarga de mercancía de los camiones.

Organización y correcta ubicación de materiales en el almacén.

Abastecimiento de materias primas y auxiliares a las líneas de producción.

Retirada de palets de productos terminados.

Cumplimiento de criterios FIFO en la gestión de mercancía.

Uno de los aspectos más a importantes, sobre todo para las personas que quieran trabajar, es saber qué perfil busca la empresa para no ser descartado del proceso de selección. Bien, en cuanto a los requisitos para trabajar como carretillero/a en Verdifresh Antequera, los aspirantes que quieran participar en este proceso de selección deben cumplir con los siguientes requisitos:

ESO finalizada.

Carnet de carretillero en vigor.

Experiencia mínima de 6 meses en el puesto (valorándose más de 1 año en logística o gestión de almacén).

Conocimientos en gestión de stocks, FIFO y control de almacenes.

Flexibilidad horaria.

Residir en la provincia y tener disponibilidad de desplazamiento al centro.

Por otro lado, y quizás lo que más quieran saber los interesados son las condiciones laborales. Bien, el puesto de trabajo en esta planta de Verdifresh en Antequera, ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a sábado con turnos rotativos de mañana y tarde. Por tanto, vas a tener dos días de descanso semanales. La retribución será, según convenio, aunque en el propio anuncio se observa un salario de entre 21.000 y 22.000 euros brutos anuales, además de beneficios sociales como seguro médico y teléfono móvil.

Cómo enviar el currículum a Verdifresh

Si cumples con los requisitos necesarios para trabajar en esta fábrica de Verdifresh de Antequera, no lo dudes en inscribirte. Todas las personas interesadas en esta vacante deben mandar el currículum de forma online, y para ello, es necesario seguir los siguientes pasos que indicamos a continuación:

Acceder al portal de empleo donde está publicada esta oferta. Revisar con detalle nuevamente la información de la vacante (requisitos, condiciones y funciones). Pulsar en “Inscribirme en esta oferta”. Adjuntar el currículum actualizado para pasar a la base de datos de la empresa.

Una vez te hayas inscrito, solo queda esperar a que la empresa visualice el currículum, y si todo es correcto, se encargarán de pasar al siguiente paso, donde se realizará la entrevista personal y su posterior pase a la plantilla de Verdifresh en Antequera.