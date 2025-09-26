Se necesita personal de limpieza en Alcalá de Henares (Madrid) para trabajar en Inmunotek: contrato indefinido de 14 a 22 horas

La empresa farmacéutica Inmunotek, especializada en el desarrollo y fabricación de productos en el ámbito de la inmunología y con una sólida presencia en el sector, ha abierto un proceso de selección para incorporar operarios/as de limpieza en su centro de trabajo de Alcalá de Henares (Madrid). En estos puestos ofertados se llevarán a cabo tareas de limpieza y desinfección de salas de contención y materiales, siguiendo las normativas de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP). Además, se deberá realizar el registro de la documentación y la actualización de las actividades de limpieza, siempre bajo los estándares de calidad de la compañía. Bien, en esta noticia te explicamos cómo puedes mandar el currículum para participar en los procesos de selección.

Inmunotek lanza una oferta de empleo en Alcalá de Henares para contratar limpiadores/as: estos son los requisitos de acceso a las vacantes

Para poder participar en este proceso de selección, la empresa exige como estudios mínimos la Educación Secundaria Obligatoria y al menos 1 año de experiencia en laboratorio desempeñando funciones similares de limpieza de salas o materiales. Asimismo, se requieren conocimientos básicos en GMP, desinfección, procesos de laboratorio, ofimática (Excel y Access) y se valorará contar con formación relacionada con las Ciencias. Es imprescindible residir en la provincia del puesto vacante. Estas vacantes están dirigidas a personas con experiencia en entornos de laboratorio y que deseen estabilidad laboral en una compañía en crecimiento.

Se trata de contratos indefinidos desde el inicio, con jornada completa en turno de tarde de lunes a viernes (14:00 a 22:00 horas). Inmunotek ofrece, además de un salario competitivo acorde al puesto, seguro médico privado y la posibilidad de formar parte de un entorno consolidado, diverso e inclusivo dentro de la industria farmacéutica, con opciones de desarrollo profesional a medio y largo plazo.

Cómo enviar el currículum a Inmunotek

Si estás interesado en formar parte del equipo de Inmunotek en Alcalá de Henares y cumples con el perfil requerido como personal de limpieza, puedes inscribirte a la oferta. Además, existe otro puesto de auxiliar administrativo en la misma ubicación. Para ver ambas ofertas de trabajo, accede a través del portal de empleo donde se han publicado. Para ello será necesario registrarte con tus datos personales y adjuntar un currículum vitae actualizado. Una vez recibidas las candidaturas, la empresa llevará a cabo la preselección y continuará con el proceso de contratación.