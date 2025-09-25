La cervecera Mahou San Miguel busca 52 personas para reforzar su plantilla: requisitos y condiciones laborales

¿Estás en paro y buscando trabajo? El Grupo Mahou San Miguel, líder en el sector de bebidas en España, dispone de un total de 40 ofertas de empleo que suman 52 vacantes en diferentes municipios. La compañía busca reforzar su plantilla en áreas como distribución, almacenes, logística y fabricación, a través de sus marcas y filiales como Voldis o Taisa Logistics. Estas oportunidades laborales ofrecen en su mayoría contratos de duración determinada y jornada completa, aunque también existen contratos indefinidos, según el puesto y las necesidades de la empresa. En esta noticia tienes toda la información al respecto y para enviar el currículum

Se abre el proceso de selección para trabajar en Mahou San Miguel

Mahou San Miguel, líder del sector cervecero y que cuenta con más de 3.000 empleados en toda España, reafirma con esta convocatoria su compromiso con el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la diversidad, valores que forman parte de la cultura corporativa de la compañía desde sus inicios. Actualmente, tiene once fábricas de cerveza, cuatro manantiales y plantas de envasado de agua, donde se busca personal a través de las 40 ofertas de empleo que tiene disponibles. En este caso, vamos a mostrar tan solo 4 de ellas, a modo ejemplo, aunque luego daremos acceso a todas las demás:

Conductor/a Taisa – Cuenca

Contrato de duración determinada y jornada completa. Entre las funciones principales destacan el transporte de mercancías por carretera, la supervisión del estado del vehículo, la correcta estiba de la carga y el cumplimiento de la normativa de tráfico y seguridad.

Requisitos: ESO, carnet C + E + CAP en vigor y experiencia mínima de 2 años.

Vacantes: 1.

Repartidor/a Voldis – Valencia

Puesto temporal a jornada completa. La misión es asegurar la correcta entrega de pedidos, gestionar facturas y albaranes con los clientes, realizar cobros en ruta y garantizar el buen uso del vehículo asignado.

Requisitos: ESO, carnet C + CAP y tacógrafo en vigor, además de experiencia mínima de 2 años en reparto.

Vacantes: 2.

Mozo/a de Carga y Descarga Voldis – A Coruña

Contrato temporal y jornada completa. El trabajo consiste en dar soporte en almacén: carga y descarga de mercancías, ubicación de productos, preparación de pedidos y apoyo en el control de stock.

Requisitos: FPI o Bachillerato, carnet de carretillero, experiencia mínima de 1 año y disponibilidad para trabajar en turnos de mañana y tarde.

Vacantes: 3.

Operario/a de Fabricación – Lleida

Incorporación para la campaña en la planta de fabricación de Lleida, con contrato temporal y jornada completa a turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Entre las funciones: control del proceso productivo, autocontroles de calidad y mantenimiento de la limpieza en el área de trabajo.

Requisitos: Grado en Química, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingenierías afines o Ciclos Formativos en áreas técnicas. Se valora experiencia en mantenimiento industrial y máster en cervecería.

Vacantes: 4.

Cómo mandar el currículum a Mahou San Miguel

Las personas interesadas en trabajar en Mahou San Miguel deben preparar un currículum actualizado e inscribirse directamente a través del portal de empleo de la compañía, donde están publicadas todas las vacantes. Es decir, las que se hablan en esta noticia y el resto que tiene activas. Basta con seleccionar la oferta que encaje con el perfil, pulsar en “Inscribirme en esta oferta” y crear una cuenta para adjuntar el CV.

El proceso sigue abierto en distintas provincias, por lo que se recomienda consultar con frecuencia las nuevas oportunidades.