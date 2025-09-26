Si tienes unos ingresos que no superan el 75% del SMI puedes acceder a estas ayudas del SEPE: cómo puedes solicitarlas

La subida del SMI a 1.184 € al mes eleva el tope de ingresos a 888 € y mejora la cotización del subsidio para mayores de 52 años.

El aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025 cambia el mapa de las prestaciones de desempleo. Si tus ingresos no superan 888 euros mensuales (el 75% del SMI), puedes tener acceso a los subsidios del SEPE. ¿Quieres saber si cumples los requisitos y cómo pedirlos? Toma nota.

Quién puede solicitar el subsidio del SEPE si cobra menos de 900 euros

Las ayudas están dirigidas a personas desempleadas con ingresos mensuales por debajo de 888 euros en 2025. Deberás estar en situación legal de desempleo, inscrito como demandante y asumir el compromiso de actividad. En la mayoría de casos se exige haber agotado el paro contributivo; la excepción es el subsidio por insuficiencia de cotización. ¿Te reconoces en este perfil?

Antes de continuar, conviene conocer las modalidades disponibles. A continuación, resumimos las principales opciones del SEPE para 2025:

Subsidio por agotamiento del paro.

Subsidio para mayores de 52 años, que cotiza para la jubilación.

Subsidio por insuficiencia de cotización.

Subsidio para emigrantes retornados.

Subsidio para víctimas de violencia de género o doméstica.

Estas alternativas cubren situaciones distintas, por lo que es clave revisar cuál encaja con tu caso concreto.

Fechas de entrada en vigor y nuevo límite de ingresos para pedir ayuda

Con el SMI situado en 1.184 euros mensuales en 2025, el umbral de ingresos permitido para acceder a un subsidio está en 888 euros. Antes era de 850,50 euros. Este incremento abre la puerta a más solicitantes, en especial a quienes estaban a pocas décimas del tope anterior. Además, los mayores de 52 años mejoran su base de cotización para la jubilación: pasa de 1.381,33 a 1.726,66 euros, lo que repercute positivamente en su futura pensión. ¿Qué significa esto en la práctica? Más posibilidades de entrar y mejores condiciones para cotizar.

Cómo solicitar el subsidio por desempleo del SEPE por internet o presencial

El procedimiento es sencillo. Puedes tramitar la solicitud en la sede electrónica del SEPE o de forma presencial con cita previa. Deberás aportar la documentación que se requiera en tu caso, cumplir los requisitos generales (situación legal de desempleo, inscripción y compromiso de actividad) y no superar el 75% del SMI en ingresos mensuales, es decir, 888 euros en 2025.

Por tanto, prepara los papeles con antelación y revisa que tu situación de demandante esté al día; de hecho, un pequeño descuido puede retrasar el cobro.

Cuantías y duración del subsidio del SEPE según periodos y beneficiarios

Las cuantías dependen del tiempo transcurrido en la ayuda y, en el caso del subsidio para mayores de 52 años, tienen una particularidad en la cotización. Consulta la tabla y verifica en qué tramo encajas.

Periodo Cuantía Detalles Primeros 180 días 570 euros 95% del IPREM Días 181 a 360 540 euros 90% del IPREM Desde el día 361 480 euros 80% del IPREM Para mayores de 52 años 480 euros Cotización del 125% de la base mínima

Como ves, la cuantía inicial es superior y va ajustándose con el tiempo. No obstante, el subsidio para mayores de 52 años mantiene 480 euros y cotiza por una base más alta, lo que refuerza su jubilación futura.

Documentación y organismos públicos que intervienen en la tramitación de estas ayudas

El organismo competente es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que gestiona, reconoce y abona estos subsidios. La tramitación se realiza en su sede electrónica o en oficinas con cita previa. ¿Cuál es la clave? Aportar la documentación requerida, mantener la demanda activa y cumplir los requisitos señalados: haber agotado el paro contributivo cuando proceda, estar en desempleo legal, firmar el compromiso de actividad y no superar los 888 euros mensuales de ingresos.