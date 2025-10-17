Se necesita personal administrativo para trabajar en la fábrica de tornillos CELO en Castellar del Vallès (Barcelona): contrato indefinido

¿Estás buscando un empleo estable en una empresa industrial y con presencia internacional? CELO, fabricante de tornillos desde 1963 con sedes en Europa, América y Asia, busca incorporar personal administrativo/a de logística en su planta de Castellar del Vallès (Barcelona). Si lo que deseas es estabilidad laboral, esta compañía ofrece un contrato indefinido a jornada completa, dentro de un entorno dinámico donde la calidad, la coordinación y la mejora continua son pilares fundamentales. Bien, en esta noticia te explicamos cuáles son los requisitos para participar en el proceso de selección y los pasos a seguir para enviar el currículum.

CELO está contratando personal para incorporarse en su sede de Castellar del Vallès (Barcelona): funciones y requisitos

Integrado/a en el área de logística de CELO, tu misión será garantizar la correcta gestión de los pedidos de cliente, asegurando el cumplimiento de las cantidades, plazos y condiciones de entrega establecidas. Formarás parte de un equipo multidisciplinar en constante comunicación con producción, transporte y clientes, con el objetivo de mantener un flujo de información preciso y actualizado.

Entre tus responsabilidades principales se incluyen la introducción y seguimiento de pedidos en el sistema, la coordinación de las órdenes de fabricación y la supervisión de los transportes. Además, comunicarás incidencias o urgencias, tanto con clientes como con otras divisiones de la empresa, y mantendrás actualizado el sistema ERP con la información correspondiente a los pedidos y programas de entrega. Se valorará especialmente la iniciativa para proponer mejoras que optimicen los procesos logísticos y la capacidad para colaborar en un entorno orientado a la excelencia operativa.

Para desempeñar con éxito este puesto, CELO busca una persona con formación técnica en logística o comercio internacional, experiencia consolidada en el área y dominio del inglés a nivel profesional. Se requiere una actitud proactiva, capacidad de organización y habilidades de comunicación que favorezcan el trabajo en equipo. A continuación, detallamos los requisitos necesarios para optar al puesto:

CFGS en Comercio Internacional o similar.

Al menos 3 años de experiencia en una posición similar.

Español nativo o bilingüe e inglés avanzado como idiomas.

Conocimientos de logística, ERP, gestión de envío y recepción de pedidos, atención a clientes, mejora continua y optimización de procesos.

Competencias en trabajo en equipo, organización, orientación al cliente y capacidad resolutiva.

Residencia en España y disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.

El puesto ofrece, como hemos dicho anteriormente, estabilidad laboral en una compañía familiar con proyección internacional, reconocida por su compromiso con la calidad y la innovación. En cuanto al horario, este será de 8:00 a 17:00 horas, con flexibilidad horaria y posibilidad de formación continuada. Además, CELO cuenta con un Plan de Retribución Flexible que incluye beneficios como seguro médico colectivo y ticket restaurant.

Cómo enviar el currículum a CELO

¿Te ha parecido interesante esta oportunidad laboral? Si quieres formar parte de la fábrica de tornillos CELO como administrativo/a de logística en Castellar del Vallès (Barcelona), accede al portal de empleo donde la compañía tiene activa la oferta. Revisa los requisitos antes de postularte y prepara un currículum actualizando tu experiencia en gestión logística, atención a clientes y uso de sistemas ERP, y pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura. Por último, recuerda que puedes enviar un correo electrónico al email de la compañía para dejar tu CV: hr@celo.com