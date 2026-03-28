Se despide un icono del verano: Punky ya no estará en el catálogo de helados de La Menorquina

La marca anuncia su descatalogación en redes y el anuncio despierta nostalgia, recuerdos y bromas entre los clientes. Uno de los helados más reconocibles del verano en España, y especialmente en Baleares, se despide. La Menorquina ha comunicado que Punky deja de formar parte de su catálogo, un golpe directo a la memoria de quienes lo asocian a meriendas, excursiones y fiestas infantiles.

La Menorquina confirma la descatalogación del helado Punky y explica el motivo

La noticia se conoció a través de las redes sociales de la marca. Según explican, “el mercado ha hablado” y las nuevas generaciones están eligiendo otros productos. Con la llegada de nuevos helados y cómo afectan en la salud, no viene mal un recordatorio de la OCU, sobre los 3 mejores helados para llevar una «dierta» saludable en verano.

Además, la empresa añade con humor que muchos adultos lo recuerdan con cariño, aunque “les da demasiada vergüenza pedirlo en público”. Vamos, que la nostalgia tira, pero no siempre gana, aunque alguno que otro están pidiendo sin parar que vuelva Punky.

Por qué el helado con forma de pingüino se convirtió en un icono veraniego

Punky fue durante décadas un clásico por un motivo sencillo: era inconfundible. Su forma de pingüino y la cresta roja lo hacían muy popular entre los más pequeños y fácil de localizar en cualquier catálogo. De ahí que el anuncio haya generado tanta reacción. Para muchos consumidores, este helado está ligado a veranos de infancia, cumpleaños y celebraciones familiares. Claves que ayudan a entender su éxito:

Un diseño llamativo que se reconoce al instante.

Presencia habitual en meriendas, excursiones y celebraciones.

Un fuerte componente emocional, asociado a la infancia.

Nostalgia y humor en redes tras el anuncio: comentarios, recuerdos y bromas

Tras el comunicado, las redes se llenaron de mensajes nostálgicos. Se han repetido frases como “No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos” o “Gracias por tanto, Punky. El rey de las comuniones”.

También hubo respuestas en clave de humor, enlazando con la idea de la vergüenza de pedirlo siendo adulto, e incluso comentarios como “unfollow a quien le dé vergüenza pedirlo en público”.

Un usuario relataba que hace unos meses volvió a pedir uno para recordar cuando era niño y que ahora, con la retirada, casi lo siente como “tener un objeto de coleccionista”. ¿Tú también guardas un producto en la cabeza como si fuera un tesoro?

Qué significa esta retirada para los consumidores y el catálogo de la marca

Aunque el catálogo de La Menorquina seguirá con muchos otros helados, la despedida de Punky pone fin a uno de sus productos más singulares y reconocibles. Para quienes lo disfrutaron, queda el recuerdo… y la sensación de que un verano también se mide en pequeñas cosas.