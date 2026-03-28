Cambiar las ventanas no solo mejora el aislamiento también puede darte derecho a una ayuda de hasta 3.000 euros

Las ayudas para sustituir ventanas antiguas por otras más eficientes pueden cubrir hasta el 40% del coste de la obra. Aunque parten del Estado y de los fondos europeos Next Generation EU, su tramitación depende de cada comunidad autónoma.

Cambiar unas ventanas viejas por otras con rotura de puente térmico y doble acristalamiento es una de las reformas con mejor relación entre coste y ahorro energético. Sin embargo, muchos hogares desconocen que esta actuación puede dar acceso a subvenciones directas o a deducciones fiscales en el IRPF.

Qué subvención existe para cambiar ventanas y cuánto dinero puede recibirse

La base de estas ayudas está en el Real Decreto 853/2021, que regula el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, financiado con 3.420 millones de euros de los fondos Next Generation EU. Dentro de ese marco, el Programa 4 contempla de forma expresa la sustitución de ventanas. Para acceder a la ayuda, la actuación debe lograr al menos uno de estos efectos:

Reducir un 7% la demanda energética de calefacción y refrigeración.

Rebajar un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Sustituir elementos constructivos de la fachada o de la envolvente térmica, como las ventanas.

Antes de ver qué comunidades tienen convocatorias activas, conviene fijarse en las cuantías. La subvención puede alcanzar el 40% del coste de la actuación, con un máximo de 3.000 euros por vivienda. Además, el gasto mínimo debe ser de 1.000 euros por vivienda. Dicho de forma clara: una factura de 6.000 euros por cambiar las ventanas puede traducirse en hasta 2.400 euros de ayuda directa. No está nada mal, ¿verdad?

En qué comunidades se puede pedir la ayuda para cambiar ventanas

Aunque la financiación parte de la administración estatal, la solicitud y la concesión se tramitan en cada comunidad autónoma. Por eso el sistema resulta tan potente como poco visible: cada territorio publica sus propias bases, plazos y procedimientos en su boletín oficial. Este es el panorama que aparece en la información disponible:

Comunidad autónoma Situación de la convocatoria Comunidad Valenciana Abierta del 23 de enero de 2025 al 27 de febrero de 2026 Cataluña Se podía solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025 Galicia La obra no debe estar iniciada en el momento de pedir la ayuda Madrid La gestión corresponde a la Fundación de la Energía y hay ayudas activas que pueden cubrir hasta el 40% del coste

Como se ve, no hay una ventanilla única para todo el país. ¿Qué significa esto para el ciudadano? Que el acceso a la subvención depende del calendario y de las condiciones que marque su comunidad.

En Madrid, además, estas ayudas para sustituir ventanas por modelos con mayor rendimiento energético son compatibles con las deducciones estatales en el IRPF. Por tanto, el ahorro puede llegar por dos vías: la subvención directa y el beneficio fiscal.

En consecuencia, quien esté pensando en cambiar las ventanas de casa tiene una oportunidad que muchas veces pasa desapercibida. La ayuda existe, puede ser importante y se pide por comunidades. De ahí que revisar la convocatoria autonómica correspondiente sea el paso clave antes de iniciar la obra.