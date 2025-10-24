Nueva ayuda para jóvenes menores de 36 años con contrato de alquiler: hasta 1.000 euros por transferencia bancaria

El Ayuntamiento busca fomentar la autonomía y la estabilidad habitacional entre la juventud del municipio.

El Ayuntamiento de Alella ha lanzado una nueva convocatoria de Ayudas al Alquiler de Vivienda para Jóvenes Menores de 36 años, con el objetivo de favorecer la independencia y la permanencia de los jóvenes en el municipio. Estas ayudas se enmarcan dentro de las políticas locales de apoyo a la vivienda y buscan aliviar la carga económica que supone el pago del alquiler para este sector de la población.

La convocatoria estará abierta del 22 al 31 de octubre de 2025, y se dirige a personas físicas menores de 36 años con contrato de arrendamiento en vigor y residencia habitual en Alella. La subvención consistirá en una mensualidad del alquiler, con un importe máximo de 1.000 euros, que se abonará mediante transferencia bancaria una vez dictada la resolución. En caso de que el número de solicitudes supere el crédito disponible, la cantidad se prorrateará proporcionalmente entre las personas beneficiarias.

Requisitos para acceder a la ayuda y condiciones económicas que se deben cumplir

Podrán solicitar la ayuda quienes tengan menos de 36 años en el momento de la solicitud, estén empadronados en Alella desde hace al menos un año y dispongan de un contrato de alquiler vigente, con una renta mensual inferior a 1.200 euros. Será necesario que la vivienda se destine a residencia habitual y permanente.

Además, se establecen límites de ingresos de acuerdo con el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC 2025). Así, una persona sola no podrá superar los 34.420,60 euros anuales, mientras que las unidades de convivencia de dos o más miembros no deberán exceder los 47.313,54 euros y los 50.993,48 euros en los casos de familias más numerosas.

Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones públicas destinadas al mismo fin durante la misma anualidad, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal.

Plazos de solicitud, documentación necesaria y proceso de resolución de las ayudas

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive. Las solicitudes deberán acompañarse del DNI o NIE, el contrato de alquiler, los justificantes de pago de los últimos seis meses, las autorizaciones de consulta de datos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y la hoja de terceros del Ayuntamiento de Alella.

La resolución de las ayudas se publicará en un plazo máximo de dos meses tras la finalización del periodo de presentación, y el sentido del silencio administrativo será negativo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alella reafirma su compromiso con las políticas de vivienda juvenil, buscando promover la estabilidad residencial y la igualdad de oportunidades entre los jóvenes del municipio.