Se buscan 10 personas para importante fábrica de mejillón en Boiro y Rianxo (A Coruña): sin estudios ni experiencia

¿Buscas empleo en el sector alimentario y disponibilidad inmediata? Cycle SL, empresa del Grupo CYCLE, con más de 25 años de experiencia en la externalización de servicios, ha abierto un nuevo proceso de selección para incorporar 10 operarios/as de fábrica de mejillón en las zonas de Boiro y Rianxo (A Coruña). Se ofrece contrato de duración determinada y jornada intensiva de mañana. La compañía tiene abierto el proceso de inscripción, y en esta noticia, te explicamos cómo enviar el currículum.

Cycle SL lanza una nueva oferta de empleo para trabajar en la fábrica de mejillón de Boiro y Rianxo

Grupo CYCLE es un holding empresarial con sede en Sevilla y una red de más de quince delegaciones distribuidas por toda España. Con una sólida trayectoria en logística, limpieza, mantenimiento, servicios medioambientales y administración, la compañía presta servicios a grandes clientes públicos y privados en todo el territorio nacional.

Las vacantes disponible se integran en el área de producción de mejillón, desempeñando tareas esenciales dentro del proceso industrial. Entre las funciones principales se encuentran la cocción, limpieza, clasificación, empaquetado y envasado del producto, así como el control de calidad, pesado y etiquetado. Además, la persona seleccionada participará en operaciones básicas de maquinaria, preparación de pedidos y labores de apoyo en el almacén, contribuyendo al correcto funcionamiento de la cadena de producción.

El puesto se desarrolla en turno intensivo de mañana, bajo un contrato temporal, ideal para quienes buscan una oportunidad laboral en el sector alimentario y disponibilidad inmediata para trabajar. ¿Cuáles son los requisitos para trabajar como operario/a de fábrica de mejillón? No se necesitan ni estudios ni experiencia.

Se valorará la predisposición al trabajo en equipo, la responsabilidad en el manejo de productos alimentarios y la disponibilidad para incorporarse de forma inmediata en los centros de Boiro o Rianxo.

Cómo enviar el currículum a Cycle SL

Si te interesa trabajar en Cycle SL como operario/a de fábrica de mejillón, puedes acceder al portal de empleo donde la compañía ha publicado esta oferta. Antes de inscribirte, revisa los requisitos, asegúrate de que tu currículum está actualizado y destaca tu disponibilidad inmediata. Una vez dentro de la oferta, haz clic en el botón “Inscribirse en esta oferta” y adjunta tu CV. Si la plataforma lo permite, también puedes iniciar tu candidatura directamente con tu perfil de LinkedIn.

Cycle SL ofrece una oportunidad ideal para incorporarse al mercado laboral en una empresa consolidada, con presencia en todo el país y amplia experiencia en el sector de servicios y producción alimentaria.