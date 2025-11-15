Se busca personal para trabajar en esta fábrica de piensos en Caparroso (Navarra): no se pide experiencia

¿Estás sin trabajo y buscas un empleo estable en el sector agroalimentario, y además, con posibilidades reales de crecimiento? Costa Food Group, una compañía de referencia en el ámbito cárnico y de alimentación, necesita personal para trabajar en su fábrica de piensos ubicada en Caparroso (Navarra). Si deseas conocer si eres una persona que encaja en el perfil que buscan, tan solo debes comprobar los requisitos solicitados y enviar el currículum, siguiendo los pasos que te facilitamos en esta noticia e inscribirte hoy mismo.

Costa Food Group incorpora operario/a de fábrica en sus instalaciones de Caparroso: funciones y condiciones de la oferta

En esta planta de fabricación de piensos de Costa Foods Group en el municipio navarro de Caparroso (Navarra), el personal seleccionado realizará funciones tales como la elaboración de pienso mediante soporte informático, supervisando y controlando el proceso productivo con herramientas digitales.

Además, entre las responsabilidades diarias están la descarga y gestión de materias primas, tanto a granel como paletizadas o la colaboración en tareas básicas de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. También, la realización de controles de calidad con toma de muestras y registro de datos, y la limpieza del área de trabajo, garantizando en todo momento la higiene y la seguridad propias del sector agroalimentario.

Respecto a las condiciones laborales, la compañía ofrece un contrato de duración determinada, con jornada completa en turnos rotativos y salario competitivo según convenio y experiencia. Además, proporciona formación inicial, oportunidades de desarrollo profesional y promoción interna y un excelente ambiente de trabajo.

Cuáles son los requisitos para optar a esta oportunidad laboral de Costa Food Group

Si sigues interesado/a en participar en los procesos de selección para trabajar en esta fábrica de piensos de Caparros en Navarra, no olvides que es necesario cumplir los requisitos que solicitamos a continuación:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia no requerida; se valorará experiencia previa en fábricas o entornos industriales (especialmente en el sector agroalimentario).

Residencia en España y nivel de español intermedio.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Conocimientos básicos de producción, materias primas, maquinaria industrial, control de calidad, seguridad y funcionamiento de fábrica.

Manejo básico de soporte informático para controlar el proceso productivo.

Capacidad para trabajar en equipo, seguir procedimientos, y una actitud responsable, proactiva y con atención al detalle.

Valorable: carné de carretilla elevadora.

Cómo inscribirte en esta oferta de empleo

Esta vacante de Costa Food Group, para cubrir la falta de personal en su fábrica de piensos de Caparroso está disponible para postularse, accediendo desde el portal de empleo donde se ha publicado dicha oferta de trabajo. Prepara un currículum y pulsa en el botón de “Inscribirme en esta oferta” para adjunta la documentación solicitada.