Se busca personal en Burgos para trabajar en ALSA: tres pagas extra y jornada completa

La compañía ALSA, referente en el transporte de viajeros en España, abre un nuevo proceso de selección en Burgos. En esta ocasión, la empresa busca incorporar un conductor o conductora para cubrir una vacante en la estación de autobuses de la ciudad. La incorporación está prevista para el próximo 15 de septiembre de 2025, y se ofrece un contrato de seis meses con posibilidades de continuidad.

ALSA refuerza su plantilla en Burgos con una vacante para línea regular de largo recorrido: requisitos

El trabajo consistirá en realizar el transporte de viajeros en línea regular de largo recorrido en las rutas Burgos/Zamora y Burgos/Irun, siendo necesario pernoctar en Irun en determinados servicios. La compañía destaca que se trata de una oportunidad laboral estable, con un sistema de descansos 4/2 que permite una buena conciliación personal y profesional.

Entre las condiciones ofrecidas, destaca un salario competitivo de 2.150 euros brutos al mes más tres pagas extra, junto a la posibilidad de beneficiarse de múltiples ventajas. ALSA pone a disposición de su plantilla formación inicial y continua, planes de carrera, acceso a programas de vida saludable, voluntariado corporativo, descuentos en viajes y la tarjeta Alsa Plus emplead@, que ofrece importantes beneficios para empleados y familiares.

La empresa solicita que las personas interesadas estén en posesión del permiso D, el CAP de viajeros y la tarjeta de tacógrafo en vigor. Además, deberán disponer de un mínimo de 10 puntos en el carnet de conducir y acreditar experiencia en la conducción de autobuses. También se valorará la capacidad de atención y trato positivo hacia la clientela, así como residir en Burgos o en localidades cercanas.

Cómo enviar el currículum a ALSA

La empresa garantiza un entorno inclusivo en el que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, género, orientación sexual, edad o discapacidad, tenga las mismas opciones de desarrollar su potencial profesional. Asimismo, se asegura un proceso de selección justo y adaptado a las necesidades de cada candidato o candidata.

Si cumples con los requisitos y deseas acceder a esta vacante en Burgos, prepara tu currículum actualizado y preséntalo a través del portal de empleo de ALSA. Solo tendrás que entrar en la oferta, hacer clic en “Solicitar ahora” y completar los datos requeridos. Una vez finalizado el registro, quedarás inscrito en el proceso de selección.

