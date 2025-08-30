De la enfermedad a la fortuna: un jubilado supera un cáncer y al poco tiempo le toca 2 veces la lotería con 2,2 millones de euros

A veces compras un décimo con la misma expectativa que cuando miras el buzón: lo normal es que no haya nada. Por probabilidad, ganar un premio grande es complicadísimo, y lo sabemos todos. Aun así, el azar tiene estas cosas: no entiende de esfuerzo ni de merecimiento y, de vez en cuando, reparte alegría sin previo aviso.

Eso le ocurrió a David Serkin, un jubilado canadiense que superó un cáncer y después encadenó una racha poco común. En menos de tres meses sumó dos premios y, para rematar, el 3 de mayo de este año volvió a tocarle otro. Resultado: 2,5 millones de dólares ganados en menos de un año, casi 2,2 millones de euros al cambio, más otros 250.000 dólares que ya había conseguido doce años antes.

¿Quién es David Serkin y por qué su historia engancha?

David Serkin es un jubilado canadiense que, tras superar un cáncer, vivió una secuencia de premios que suena a guion de película. De ahí que su caso recuerde lo básico de los juegos de azar: cualquiera puede comprar un boleto, pero solo unos pocos salen con premio.

Además, su historia conecta con algo muy cotidiano: comprobar un ticket, contarlo en el bar y que nadie se lo crea a la primera. Es ese momento de “a ver si hay suerte” que hacemos casi en automático, y que aquí acabó como pocos esperan.

Cronología de los premios: ¿cuánto y cuándo ganó?

Primero se llevó 500.000 dólares en la lotería. Tres meses después, en noviembre del pasado año, cobró 1.000.000 de dólares. Y el 3 de mayo de este año volvió a ganar otro 1.000.000 de dólares, es decir, dos premios distintos en menos de tres meses y un tercero meses después.

A continuación, un resumen con las cantidades y referencias temporales conocidas para ubicar bien la racha:

Fecha o periodo Importe Detalle 12 años antes (previo a la racha) 250.000 dólares Premio anterior en la lotería Primer premio de la racha (sin fecha) 500.000 dólares Lotería Noviembre del pasado año 1.000.000 de dólares Otro décimo premiado 3 de mayo de este año 1.000.000 de dólares Nuevo décimo premiado Total en menos de un año 2.500.000 de dólares Casi 2,2 millones de euros al cambio

En conjunto, son 2,5 millones de dólares ganados en menos de un año (casi 2,2 millones de euros), sin olvidar los 250.000 dólares conseguidos doce años antes. Nada mal para quien solo esperaba una alegría puntual y acabó con una racha de campeonato.

¿Cómo reaccionó? Probabilidades, incredulidad y un café

El propio Serkin resumió la rareza de su caso sin rodeos: “Ya sé que las probabilidades son astronómicas. No creo que me vuelva a pasar, pero seguiré comprando décimos”, señaló a la administración de loterías. En otras palabras, realismo con un punto de costumbre: si te gusta jugar, sigues jugando.

También contó la escena más terrenal. “Fui a tomar el café con ellos después de comprobar el ticket. Me pidieron que les dejara verlo y dijeron: ‘¿Otra vez?’”, explicaba el jubilado. Reacción clásica: primero sorpresa, luego revisión y, por último, el comentario entre incrédulo y envidiosillo.