Se busca personal con la E.S.O. para trabajar en Puçol (Valencia) en una fábrica de plásticos: incorporación inmediata

¿Buscas un empleo presencial en el ámbito industrial, con turnos rotativos y posibilidades reales de estabilidad? INFIA IBÉRICA S.L. (INFIA PLÁSTIC S.L.), empresa dedicada a la producción y distribución de envases de plástico (packaging), necesita incorporar operarios/as de producción en final de línea para su centro de trabajo en Puçol (Valencia/València). Si quieres comprobar si encajas con lo que buscan y saber qué ofrece exactamente el puesto, a continuación te detallamos funciones, condiciones, requisitos y cómo enviar tu candidatura.

INFIA necesita incorporar operarios/as de producción en Puçol: funciones y condiciones de la oferta

En este puesto de Operario/a de Producción – Final de Línea (envasador/a), la persona seleccionada tendrá un papel clave en el cierre del proceso productivo y en la entrega de producto listo para expedición. Entre las tareas del día a día se encuentran la supervisión del correcto funcionamiento de la línea, la realización de controles de calidad del producto final y el envasado en cajas de cartón.

Además, el puesto incluye paletizado manual y el asegurado del palet mediante flejado, así como el mantenimiento del área de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza, algo esencial en entornos industriales para garantizar seguridad, eficiencia y calidad.

En cuanto a las condiciones, la oferta es presencial, con jornada completa y contrato de duración determinada, con posibilidad real de pasar a indefinido según desempeño y necesidades de producción. El salario se sitúa entre 20.000€ y 21.000€ brutos al año. El trabajo se organiza en turnos rotativos semanales (mañana, tarde y noche) y puede desarrollarse en modalidad de lunes a domingo (turno americano) o en modalidad de lunes a viernes, en función de la planificación operativa. La incorporación es inmediata y hay 2 vacantes disponibles.

Cuáles son los requisitos para optar a este empleo en INFIA PLÁSTIC

Para participar en el proceso de selección, la empresa solicita:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia previa en entornos industriales (se indica experiencia mínima; se valorará especialmente una trayectoria de 1 a 2 años en producción).

Vehículo propio y residencia en la zona de Puçol o alrededores.

Disponibilidad para turnos rotativos (mañana, tarde y noche) y para las modalidades de jornada indicadas.

Compromiso, responsabilidad y actitud proactiva, con atención al detalle.

Cómo inscribirte en esta oferta de empleo

Para enviar tu candidatura, accede al portal de empleo donde se ha publicado la vacante y localiza la oferta con el nombre “Operario/a de Producción – Final de Línea” en Puçol (Valencia/València). Ten preparado tu currículum actualizado (mejor si incluye experiencia en líneas de producción, controles de calidad, envasado/paletizado y turnos), completa los datos que te soliciten y adjunta la documentación requerida. Tras revisar la información, finaliza la inscripción con el botón de “Inscribirme” o equivalente para confirmar tu postulación.