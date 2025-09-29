Se busca gente sin experiencia laboral para trabajar en centros logísticos de Amazon: turnos de día y noche

¿Buscas empleo estable en logística? Amazon, referente mundial del comercio electrónico, está reforzando su plantilla en varios centros de España con siete convocatorias para mozo/a de almacén (operador/a logístico/a). Son puestos con incorporación a corto plazo, formación a cargo de la empresa y remuneración por hora con plus de noche en la mayoría de sedes. Además, la compañía ofrece entornos de trabajo modernos, aparcamiento gratuito y, según el centro, beneficios sociales (seguro médico y dental, plan de pensiones, bebidas calientes, aparcamiento, seguro de vida y descuentos para empleados).

Al igual que en otras aperturas y ampliaciones, Amazon mantiene un proceso de selección rápido y 100% online, sin necesidad de CV en el primer paso y con una breve conversación virtual. Si recibes oferta, se realizará la verificación de antecedentes y la validación del derecho a trabajar.

Amazon necesita cubrir la falta de personal en sus centros logísticos de España: requisitos y ofertas de empleo (tabla)

Antes de ver la tabla con las ofertas de empleo disponibles para trabajar en centros logísticos de Amazon, vamos a ver qué perfiles son los buscados por la empresa. Para optar a estas vacantes es necesario contar con disponibilidad para trabajar en turnos de día y/o de noche según el centro y tipo de contrato, cumplir con los estándares de seguridad, calidad y producción, y tener resistencia física para permanecer de pie y caminar durante toda la jornada, que puede extenderse hasta ocho horas o más.

Además, se requiere capacidad para manejar cargas de hasta 15 kilos y realizar movimientos de inclinación, giro, arrodillamiento y agachado. La empresa ofrece formación interna para el uso de carretillas y transpaletas en los puestos que lo requieran, y en algunas sedes será necesario manipular una amplia gama de productos, incluidos alcohol y artículos de origen animal. Bien, estas son las ofertas de empleo que Amazon tiene para trabajar en varios puntos de España:

Centro / Dirección Localidad y provincia Jornada y turnos Salario bruto/hora (día · noche) DQA8 – Av. Entrecaminos, 18130 Granada (GR) Temporal · Parcial · Día o Noche 10,11 € · 12,13 € DIC1 – C/ Isidro Vivanco Muñoz, Parque Logístico, 30156 Murcia (MU) Parcial: Día o Noche 9,78 € · 12,25 € MAD4 – C/ de los Marqueteros 2–5, 28830 San Fernando de Henares, Madrid (M) Completa o Parcial: Día o Noche 13,17 € MAD9 – Camino de los Afligidos s/n, 28805 Alcalá de Henares, Madrid (M) Completa o Parcial: Día o Noche 13,17 € MAD6 – Av. Logística 13, 45200 Illescas, Toledo (TO) Completa o Parcial · Día o Noche 11,59 € Pol. Logis Empordà, 17469 El Far d’Empordà Figueres, Girona (GI) Completa: Día o Noche 10,25 € DQL2 – C/ Parque de las Marismas de Santoña 15, 47140 Valladolid (VA) Parcial: Día o Noche 10,09 € · 12,61

Cómo enviar el currículum a Amazon

Todas las personas interesadas y que quieran formar parte de Amazon, deben enviar el currículum a la por internet a la encargada de la gestión de los procesos de selección. Para ello, ten en cuenta que debes tener un buen currículum, escueto y actualizado y en el que aconsejamos añadir una carta de presentación. Si ya has trabajado en puestos similares y tienes formación en el sector logístico, no dudes en reflejar aunque no sea un requisito a cumplir. Una vez que tengas todo preparado, entra al portal de empleo de la empresa y verifica tu perfil con la descripción del puesto. Luego, pulsa sobre el botón “inscríbete” para realizar tu inscripción.

Estos son los pasos que hay que hacer en Amazon en los procesos de inscripción, y que toda persona interesada debe realizar:

Solicita online en minutos y sin CV en el primer paso desde el portal de empleo de Amazon (Amazon Jobs). Entrevista virtual de ~15 minutos. Si recibes oferta, realiza la verificación de antecedentes y aporta la documentación de derecho a trabajar.

Si necesitas ajustes en el proceso por diversidad funcional o ayuda con la candidatura, escribe a trabajosamazon@amazon.es indicando tu nombre completo, la mejor forma de contacto y la adaptación que requieres.