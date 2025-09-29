Rafael Cubero (40 años), albañil español de Córdoba, en Suiza: “Aquí mi nómina es de 8.700 euros”

Rafael Cubero, cordobés de 40 años, vive en Suiza desde 2012 y trabaja como albañil cualificado en obra civil. Empezó como peón y hoy su nómina ronda los 8.200 francos, unos 8.700 euros si trabaja el mes completo.

Rafael cuenta su experiencia en redes (@rafael_cubero) y en el podcast MeVoyalMundo, donde compara condiciones entre Suiza y España. Su testimonio pone cifras a una realidad que muchos se plantean: emigrar para mejorar ingresos sin trabajar más horas.

Quién gana 8.700 euros al mes trabajando de albañil cualificado en Suiza: ¿Cómo es la jornada laboral del sector?

Antes de mudarse, trabajó en un restaurante de Montilla (Córdoba): 900 euros al mes, jornadas de 8 a 14 horas y sin estar asegurado. “Siempre iba mirando en qué me gastaba cada euro”, resume, y confiesa que en España “no tenía expectativas de futuro”. ¿Te suena?

En 2012 aterrizó en Suiza y comenzó desde abajo, como peón de obra. Aquello cambió su situación financiera y le permitió empezar a ahorrar y enviar dinero a casa.

Claves rápidas del caso de Rafael

40 años, cordobés, en Suiza desde 2012.

Empleo actual: albañil cualificado en obra civil.

Nómina mensual actual: 8.200 francos (≈ 8.700 euros) con el mes completo.

Salario por hora: 43,5 francos; el peón cobra 32,5 francos.

En su inicio, pudo “enviar entre 500 y 1.000 francos a España”.

Comparte su experiencia en @rafael_cubero y en MeVoyalMundo.

¿Quién no querría una mejora así manteniendo una jornada parecida? Vamos con los detalles.

La jornada varía con el clima. En verano, llega a trabajar nueve horas diarias; en los meses más fríos, “siete horas y media”. En promedio, queda en una media similar a la de España. Por tanto, el salto de ingresos no se explica por echar más horas, sino por el valor del trabajo cualificado en obra civil.

Comparativa de salarios entre peón y albañil cualificado en la obra civil suiza

La diferencia entre categorías marca la nómina. Hoy, Rafael cobra 43,5 francos por hora como albañil cualificado, por encima de los 32,5 francos que percibe un peón. Al llegar, su sueldo de peón fue de 4.400 francos brutos al mes; tras pagar seguro médico y alojamiento, se quedaban 3.000 francos netos y podía ahorrar.

A continuación, un cuadro con las cifras mencionadas para situar cada dato en su contexto.

Dato clave Cifra/Detalle Llegada a Suiza 2012 Puesto actual Albañil cualificado en obra civil Nómina mensual actual 8.200 francos (≈ 8.700 euros) Salario por hora actual 43,5 francos Salario por hora peón 32,5 francos Primer sueldo en Suiza (peón) 4.400 francos brutos / 3.000 netos Ahorro en esa etapa inicial “enviaba entre 500 y 1.000 francos a España” Jornada en verano 9 horas diarias Jornada en invierno “siete horas y media”

Como ves, especializarse y ascender en la categoría profesional marca la diferencia. Y no es poca cosa.

Coste de vida en Suiza y por qué condiciona la capacidad real de ahorro

No todo es salario. Rafael subraya que, aunque los sueldos son más altos, el coste de vida también lo es, especialmente en ocio y vivienda. En consecuencia, la capacidad de ahorro depende de controlar gastos y de la situación personal. Esto quiere decir que el sueldo rinde más, sí, pero conviene calcular bien antes de dar el salto.

¿Qué denuncia sobre España en materia de control de convenios salariales? Desde la distancia, identifica un problema: la falta de control para que las empresas paguen según convenio. Añade que muchos empleados no reclaman “por miedo a perder el empleo”. De ahí que, para él, la estabilidad y el cumplimiento de las reglas sean tan importantes como el salario.