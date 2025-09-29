La ayuda de 400 euros del Gobierno para jóvenes se puede solicitar todavía: fecha exacta y pasos a seguir

El plazo sigue abierto para los nacidos en 2007 y puede pedirse hasta el 31 de octubre de 2025. La ayuda, de 400 euros, facilita el acceso de los jóvenes a productos y actividades culturales.

El Bono Cultural Joven, activo desde 2022, es una medida del Gobierno para impulsar el consumo cultural entre quienes cumplen 18 años. La prestación asciende a 400 euros y busca crear hábitos de consumo cultural y dinamizar el sector. Entre 2022 y 2024 ya beneficiaron a más de 930.000 jóvenes; para 2025 se estima que superará el medio millón, con 150 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

Quiénes pueden solicitar el Bono Cultural Joven en 2025 y por qué

¿Quién puede pedirlo? Quienes cumplen 18 años a lo largo de 2025, es decir, jóvenes nacidos en 2007, siempre que cumplan los requisitos establecidos. El objetivo es triple: facilitar el acceso a la cultura, generar hábitos de consumo cultural y revitalizar el sector en toda España.

¿Hasta cuándo puedo apuntarme? El periodo se abrió el 16 de junio y finaliza el 31 de octubre de 2025. La solicitud puede presentarla el propio beneficiario o un representante legal. En este último caso, deberá aportarse un documento acreditativo de representación legal firmado por el joven. No te despistes con las fechas.

Importes, categorías permitidas y gastos excluidos del Bono Cultural Joven

La ayuda suma 400 euros con distribución por usos. A continuación, un resumen práctico de en qué se puede gastar:

Categoría de gasto Importe Ejemplos permitidos Artes en vivo, patrimonio y artes audiovisuales 200 € Entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones, festivales y espectáculos taurinos Productos culturales en soporte físico 100 € Libros, revistas, prensa, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray Consumo digital o en línea 100 € Suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura y audiovisuales; compra de audiolibros y libros digitales; suscripciones a videojuegos en línea y a prensa o revistas digitales

Quedan excluidos: artesanía, obra plástica y gráfica, papelería, libros de texto curriculares, cursos, talleres y seminarios, equipos, software, hardware y consumibles informáticos, material artístico, instrumentos musicales, espectáculos deportivos, moda, gastronomía y cualquier contenido calificado como pornográfico.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven paso a paso y documentación

Para no perderte, toma nota de estos pasos básicos de la tramitación:

Verifica que cumples 18 años en 2025 (nacido en 2007).

Presenta la solicitud dentro del plazo indicado.

Decide si la realiza el beneficiario o un representante legal.

Si actúa un representante, aporta el documento acreditativo firmado por el joven.

Elige tarjeta prepago virtual o solicita formato físico a través de la web.

Una vez concedido, el saldo podrá canjearse durante los 12 meses siguientes.

Dónde se puede canjear la tarjeta y condiciones de uso esenciales

La tarjeta es personal e intransferible y solo funciona en comercios, empresas y entidades adheridas. ¿Algo importante? No se permite la devolución del dinero; únicamente el cambio por otro producto incluido en el programa de igual o superior precio. Se admiten devoluciones cuando la entidad o el proveedor no pueden entregar el producto cultural o prestar el servicio (por ejemplo, la cancelación de un concierto). En compras online no hay envío a domicilio: el producto se recoge en tienda. Además, si compras artículos de dos categorías distintas, deberás pagarlos por separado.