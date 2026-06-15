Defensa abre una nueva vía de formación militar para jóvenes mientras el Gobierno descarta recuperar la mili

El Ministerio de Defensa impulsa un programa dirigido a jóvenes nacidos en 2007 y 2008, centrado en la voluntariedad y el refuerzo del modelo profesional de las Fuerzas Armadas.

España ha confirmado, mediante su publicación en el BOE, el inicio de un programa de formación militar voluntaria para jóvenes nacidos en 2007 y 2008. La medida no supone la vuelta del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino una vía para ampliar el sistema de reservas voluntarias y reforzar el actual modelo profesional.

España abre la formación militar voluntaria para jóvenes nacidos en 2007 y 2008

El nuevo programa busca acercar a los jóvenes a las Fuerzas Armadas a través de una formación práctica basada en disciplina, compromiso y defensa nacional. Además, se plantea como una herramienta para ampliar la base social de apoyo al Ejército y fomentar una mayor incorporación femenina.

La participación será voluntaria. Esto quiere decir que los jóvenes incluidos en esos años de nacimiento no quedan llamados de forma obligatoria ni pasan automáticamente a estar reclutados. ¿La clave? La medida se enmarca dentro de una estrategia de modernización que mantiene la profesionalización como eje principal.

Según la información facilitada, la formación puede incluir entrenamiento militar básico durante periodos variables. En algunos casos vinculados a reservistas, estos periodos podrían ir de 1 a 30 días, con un compromiso inicial que puede extenderse durante varios años.

Qué deben saber los jóvenes sobre la obligatoriedad del servicio militar

Uno de los puntos más importantes es que España no recupera la antigua “mili”. El servicio militar obligatorio no está vigente y el Gobierno descarta reinstaurarlo.

Solo en escenarios excepcionales, como una grave crisis de seguridad o una guerra, el marco legal permitiría activar mecanismos extraordinarios. En ese caso, podrían movilizarse primero reservistas voluntarios y personal de especial disponibilidad, como exmilitares.

Además, cualquier movilización de mayor alcance exigiría autorización del Congreso y la declaración del estado correspondiente. También se contemplarían evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y condiciones físicas.

La Constitución Española, en su artículo 30, reconoce el derecho y el deber de defender España, pero también incluye la objeción de conciencia y alternativas de servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno mantiene su rechazo a recuperar la antigua mili obligatoria

El Ejecutivo y el Ministerio de Defensa insisten en que la prioridad es reforzar las Fuerzas Armadas profesionales y mejorar el funcionamiento de las reservas voluntarias. Nada de volver a la mili de antes.

Aunque algunos países europeos han reactivado modelos de servicio militar obligatorio, como Alemania, Dinamarca o Suecia, España mantiene otra posición. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que el país cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales y ha reiterado: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.