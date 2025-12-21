Sanidad pide no consumir estos productos de la marca Alipende y Medina por alerta alimentaria

La alerta alimentaria afecta a maíz crudo para palomitas de las marcas Alipende y Medina y se dirige únicamente a personas con alergia a la soja.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado la alerta ES2025/728 por presencia de soja no declarada en maíz crudo para palomitas procedente de Argentina, en envases de 250 gramos y conservación a temperatura ambiente. Para el resto de la población no se considera que exista riesgo, pero las personas con alergia a la soja deben abstenerse de consumir los lotes afectados.

Quiénes deben extremar la precaución con el maíz crudo para palomitas con soja

La advertencia se centra en PERSONAS CON ALERGIA A LA SOJA que tengan en casa maíz crudo para palomitas de las marcas afectadas. El objetivo es evitar una ingesta accidental de un alérgeno que no figura en la etiqueta.

El 16 de diciembre de 2025 se notificó la presencia de soja en el producto Frutos secos “Maíz crudo rosetero” de la marca Alipende, lote 251002N34, con fecha de consumo preferente 02/10/2026, tras un autocontrol de Supermercados Ahorramás comunicado mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

El 17 de diciembre de 2025 se amplió la alerta al constatar que también estaba implicado el producto Frutos secos “Maíz crudo palomitas” de la marca Medina, con lote 251015N34 y fecha de consumo preferente 15/10/2026. ¿Tienes maíz para palomitas guardado desde hace meses en la despensa?

Datos de los lotes de maíz para palomitas afectados por la presencia de soja

Para que las personas alérgicas identifiquen rápido los envases afectados, se han detallado los datos de cada referencia comercializada como frutos secos en bolsas de 250 gramos y conservación a temperatura ambiente. A continuación se resumen las características principales de los productos implicados:

Marca Nombre del producto Lote Fecha de consumo preferente Peso unidad Temperatura Alipende (Ahorramas) Frutos secos “Maíz crudo rosetero” 251002N34 02/10/2026 250 g Ambiente Medina (Alcampo) Frutos secos “Maíz crudo palomitas” 251015N34 15/10/2026 250 g Ambiente

Si el envase de maíz crudo para palomitas que se tiene en casa coincide con alguno de estos datos y la persona es alérgica a la soja, la recomendación es no consumir el producto.

Comunidades autónomas donde se ha distribuido el maíz crudo para hacer palomitas

Según la información disponible, la distribución inicial del maíz crudo rosetero de la marca Alipende se ha identificado en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, sin descartar redistribuciones a otras comunidades autónomas.

En la ampliación de la alerta, la Comunidad Valenciana informó de la implicación del producto de la marca Medina, con el lote 251015N34. La información se ha trasladado a las autoridades autonómicas a través del SCIRI para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Más vale revisar un momento el armario de la cocina que arriesgarse a una reacción alérgica en plena tarde de sofá y palomitas.

Recomendaciones prácticas para personas con alergia a la soja que tengan estos productos

La advertencia de AESAN recuerda que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para la población general, pero sí es relevante para quienes presentan alergia a la soja. Para estas personas, evitar la exposición al alérgeno sigue siendo una prioridad diaria. ¿Qué pueden hacer si ya tienen alguno de estos envases en casa?

En caso de alergia a la soja, y si se dispone de alguno de los productos indicados, se recomienda seguir estas pautas de actuación en el hogar:

Revisar los envases de maíz crudo para palomitas, comprobar si corresponden a las marcas y lotes afectados y, en caso de alergia a la soja, abstenerse de consumirlos.

Los productos implicados se están retirando de los canales de comercialización y la información se ha difundido a través del SCIRI para que las autoridades verifiquen que no se pongan a disposición de la población alimentos no seguros para las personas alérgicas a la soja.