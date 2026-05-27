Las nuevas becas infantiles de hasta 283 euros ya tienen plazo abierto para el curso 2026-2027 en la Comunidad de Madrid

El plazo de solicitud para el curso 2026-2027 ya está abierto. La ayuda ordinaria será de 177 euros mensuales y podrá subir en determinados casos.

La Comunidad de Madrid ha abierto la nueva convocatoria de becas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados autorizados de cara al curso 2026-2027. Estas ayudas están dirigidas a familias con menores de 0 a 3 años y buscan cubrir parte del coste de escolarización cuando los niños no ocupen plazas sostenidas con fondos públicos.

Cuánto dinero pueden recibir las familias por la beca infantil en Madrid

La cuantía general de la beca será de 177 euros al mes. Este importe se abonará durante los meses en los que el menor asista efectivamente al centro educativo. El periodo subvencionable irá desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de julio de 2027. Es decir, la ayuda está pensada para acompañar prácticamente todo el curso escolar. Para los alumnos más mayores, existen unos cheques formación de la Comunidad de Madrid, tabie´n,

Ahora bien, la cuantía podrá aumentar hasta los 283 euros mensuales en algunos casos. Este importe superior se aplicará cuando el solicitante obtenga 5 puntos en el criterio de ingresos familiares, según la valoración establecida en la convocatoria. Eso sí, hay un límite importante: la suma de esta beca y otras ayudas recibidas para la misma finalidad no podrá superar el coste de la cuota de escolarización del centro. En cristiano, la ayuda no puede ser mayor que lo que realmente cuesta la plaza.

Quién puede solicitar las becas de Educación Infantil para el curso 2026-2027

Estas becas pueden solicitarlas progenitores, tutores, acogedores o personas encargadas de la guarda y custodia de menores de hasta 3 años matriculados en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid.

También podrán acceder las familias con menores de más de 3 años que deban permanecer un año más en el primer ciclo de Educación Infantil por necesidades educativas acreditadas mediante informe del Equipo de Atención Temprana. Entre los requisitos principales se encuentran:

Que el menor haya nacido o tenga previsto su nacimiento antes del 1 de enero de 2027.

Estar matriculado o tener reserva de plaza en un centro privado autorizado.

No superar los 35.913 euros de renta per cápita familiar.

Presentar la solicitud firmada por al menos uno de los progenitores, tutores o acogedores.

Autorizar la consulta de datos de los miembros mayores de 18 años incluidos en la solicitud.

Además, las familias con varios hijos podrán incluir a varios hermanos en una única solicitud, evitando así duplicar documentación.

Cómo presentar la solicitud de la ayuda sin pagar tasas administrativas

La solicitud debe tramitarse a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid, dentro del procedimiento habilitado para estas becas del primer ciclo de Educación Infantil. En el formulario habrá que incluir los datos familiares, los miembros computables para calcular la renta per cápita, un teléfono móvil y una dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones sobre el estado del expediente.

La convocatoria no exige el pago de tasas, por lo que las familias pueden presentar la solicitud sin coste administrativo. El plazo de presentación se abrió el 19 de mayo de 2026, de modo que las familias interesadas ya pueden iniciar el trámite y aportar la documentación necesaria. ¿La clave? Revisar bien los requisitos antes de enviar la solicitud para evitar errores que puedan retrasar la concesión.