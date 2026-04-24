Andalucía ya tiene mejor queso de 2026 y se elabora de forma artesana en el corazón de la Sierra de Grazalema

Hay pueblos pequeños que hacen mucho ruido cuando llega la hora de sentarse a la mesa. Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Grazalema, vuelve a ser uno de ellos. Con apenas 500 habitantes, la localidad gaditana se ha convertido un año más en la capital andaluza del queso. Allí se ha celebrado la XVII edición del Concurso Andaluz de Quesos, una cita de referencia para el sector artesano que ha reunido más de un centenar de piezas en seis categorías.

El gran premio ha sido para un queso curado de mezcla, elaborado con leche de cabra y oveja, afinado con romero y con nueve meses de maduración. Lo firma Queso Payoyo S.L., así que el galardón, esta vez, casi no ha tenido ni que salir del pueblo.

¿Cuál es el mejor queso de Andalucía 2026?

El reconocimiento principal ha recaído en un curado de mezcla de cabra y oveja afinado en romero. La pieza, además, también ganó en su categoría, la de mezcla, así que el veredicto dejó poco margen para la duda. No es un detalle menor, porque el concurso reunió más de un centenar de piezas artesanas repartidas en seis apartados. Cuando un queso destaca así, la cosa va en serio.

Detrás del queso está Queso Payoyo S.L., con sede en Villaluenga del Rosario. La quesería acumula dos décadas de trayectoria y un amplio palmarés nacional e internacional, lo que la ha consolidado como uno de los grandes referentes del queso artesano andaluz. En otras palabras, no es un nombre recién llegado al mostrador. Y en esta edición volvió a colocar a la localidad gaditana en el centro del mapa quesero.

¿Cómo es el queso ganador de Queso Payoyo?

El queso premiado se elabora con leche entera y pasa por nueve meses de maduración, es decir, por un tiempo largo de curado que le permite ganar textura y carácter. Después llega el afinado, que es el acabado final del queso, con romero. Además, se recubre con una mezcla de romero aromático y manteca ibérica. De ahí sale un perfil equilibrado, con notas aromáticas y un ligero toque picante.

Ese equilibrio entre la leche de cabra y oveja, el curado y el afinado es lo que le dio el impulso definitivo en el concurso. No se trata solo de intensidad, sino de cómo encajan todos los matices en la pieza. Por eso se llevó el premio absoluto y también el de su categoría. Doble sello y poca discusión.

¿Qué quesos ganaron en cada categoría del Concurso Andaluz de Quesos?

La XVII edición del certamen repartió premios en seis categorías, desde cabra joven hasta queso de autor. El resultado deja una radiografía bastante clara del nivel que se concentró en Villaluenga del Rosario. Estos fueron los ganadores.

Categoría Queso premiado Quesería Cabra joven Semicurado (45 días) Queso Payoyo (Cádiz) Cabra curado Curado en manteca (75 días) Quesos de Ubrique (Cádiz) Oveja joven Semicurado de leche cruda (100 días) Quesería Fuente La Sierra (Córdoba) Oveja curado Piparra (300 días) Quesería Las RRR (Granada) Mezcla Curado de cabra y oveja en romero (9 meses) Queso Payoyo (Cádiz) Queso de autor Zurrón de cabra Cabraline (Málaga)

El palmarés deja además una foto clara del reparto geográfico: Cádiz aparece con Queso Payoyo y Quesos de Ubrique, mientras Córdoba, Granada y Málaga también colocan queserías entre las premiadas. Hay maduraciones de 45 días, 75 días, 100 días, 300 días y hasta nueve meses. Dicho de otro modo, el concurso no premió un solo estilo, sino varias formas de entender el queso artesano.

¿Por qué Villaluenga del Rosario vuelve a ser la capital andaluza del queso?

Que el concurso se celebre aquí no es casualidad. Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Grazalema, tiene apenas 500 habitantes, concentra varias queserías y es la cuna de la raza caprina payoya, es decir, una variedad de cabra muy valorada en el sector. Con ese contexto, el municipio vuelve a colocarse en el foco del queso artesano andaluz. Pequeño en tamaño, sí, pero con bastante peso en la mesa.

La localidad aprovecha además el certamen para celebrar una feria que atrae a miles de visitantes en torno al queso artesano y su tradición. Este año se sumó una iniciativa singular: la creación de la mayor tapa de queso del mundo, todavía pendiente de certificación por Guinness World Records. La tabla alcanzó 72,5 metros y reunió 2.178 cuñas de seis variedades distintas. El proyecto fue organizado por el ayuntamiento junto a la Asociación Ruta Europea del Queso, porque hasta los récords necesitan sus papeles.

¿En qué fijarse para elegir un buen queso artesano andaluz?

Para el lector, esta edición deja pistas bastante útiles a la hora de elegir queso sin perderse entre etiquetas. Conviene fijarse primero en el tipo de leche, porque no juega igual un queso de cabra, uno de oveja o uno de mezcla. También merece la pena mirar la maduración, que en este concurso fue de 45 días, 75 días, 100 días, 300 días o nueve meses, ya que ese tiempo cambia mucho el perfil final. Y el afinado o acabado, como el romero o la manteca, puede marcar buena parte del aroma y del sabor.

Otro detalle clave es el origen y la quesería que firma la pieza. Esta edición ha puesto nombres muy concretos sobre la mesa: Queso Payoyo, Quesos de Ubrique, Quesería Fuente La Sierra, Quesería Las RRR y Cabraline. De ahí que mirar con calma la etiqueta tenga más sentido del que parece. A veces, en un pueblo de 500 habitantes, está el queso que termina mandando en toda Andalucía.