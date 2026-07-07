Salud mantiene bajo vigilancia 11 playas de Euskadi tras detectar bacterias en los análisis del agua

Salud ha lanzado una recomendación preventiva y temporal tras detectar un incumplimiento puntual de los criterios microbiológicos de calidad del agua. La medida afecta a arenales de Gipuzkoa y Bizkaia después de las lluvias registradas en los últimos días.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco recomienda no bañarse en 11 playas de Euskadi por la presencia puntual de bacterias en el agua. La alerta se ha activado después de los análisis periódicos que realiza la Dirección de Salud Pública y Adicciones, en los que se ha detectado que varias zonas no cumplen los parámetros microbiológicos exigidos para el baño.

Las 11 playas de Euskadi donde Salud recomienda evitar el baño

La recomendación afecta a seis playas de Gipuzkoa y cinco de Bizkaia. En Gipuzkoa, los arenales señalados son Saturraran, Ondarbeltz y Mutriku Puerto, en Mutriku; Zarautz; Deba, y Santiago, en Zumaia.

En Bizkaia, Salud desaconseja el baño en Ea, Isuntza, en Lekeitio; Muriola, en Barrika; Arrigorri, en Ondarroa, y Karraspio, en Mendexa. La medida tiene carácter preventivo y temporal, por lo que podrá cambiar cuando se conozcan los nuevos resultados de los análisis del agua.

El aviso no responde a una clausura general del litoral vasco, sino a incidencias localizadas en estas zonas de baño. Por ello, las autoridades han pedido atender a las indicaciones oficiales y a la señalización que pueda colocarse en cada playa.

Qué ha provocado la presencia de bacterias en el agua del litoral vasco

Según ha explicado Salud, estos incumplimientos puntuales están asociados a las precipitaciones caídas en Gipuzkoa y Bizkaia durante los últimos días. Las lluvias pueden arrastrar microorganismos hacia ríos, regatas y desembocaduras, afectando a la calidad del agua en determinados arenales.

El Departamento ha activado el protocolo previsto para el seguimiento de la contaminación en aguas de baño. También ha comunicado el incidente a organismos competentes como la Agencia Vasca del Agua, URA, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y los ayuntamientos afectados.

La vigilancia sanitaria de estas zonas se mantiene durante la temporada de baño, con controles que permiten detectar riesgos y actualizar la información disponible para los bañistas. El portal de playas del Gobierno Vasco recuerda que las aguas se clasifican según los resultados analíticos y su evolución durante los últimos años.

Cuándo se conocerán los nuevos análisis de calidad del agua de baño

Salud continuará analizando diariamente la calidad del agua hasta que se cierre el episodio. En Saturraran, Ondarbeltz y Santiago, el muestreo se repitió este martes y los resultados estaban previstos para el miércoles.

En el resto de zonas, el nuevo muestreo estaba previsto para el miércoles, con resultados disponibles este jueves 2 de julio. Una vez conocidos, el Departamento informará si hay cambios en la calidad del agua y si se modifica la recomendación de baño.

Hasta entonces, la recomendación para los usuarios es evitar el baño en los 11 arenales afectados y seguir las instrucciones de socorristas, ayuntamientos y autoridades sanitarias.