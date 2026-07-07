Qué significa que una lagartija aparezca en tu casa y por qué su presencia puede ser más positiva de lo que imaginas

La presencia de una lagartija en casa puede llamar la atención, pero suele estar relacionada con la búsqueda de refugio, calor y alimento. Según el Feng Shui, además, se interpreta como una señal de protección, renovación y energía en movimiento.

Ver una lagartija merodeando por casa, en una pared, junto a una ventana o en el jardín, puede parecer algo raro, sobre todo durante el invierno. Sin embargo, estos pequeños reptiles suelen acercarse a las viviendas cuando bajan las temperaturas y encuentran espacios más seguros para protegerse del frío.

Además de esta explicación natural, algunas tradiciones como el Feng Shui relacionan su aparición con cambios positivos dentro del hogar. Su presencia se interpreta como un símbolo de equilibrio, adaptación y renovación, especialmente cuando aparece cerca de accesos, ventanas o estancias asociadas a la vida diaria.

Qué significa ver una lagartija en casa durante el invierno

Las lagartijas son reptiles ectotermos, lo que significa que su temperatura corporal depende del ambiente. Por eso buscan zonas cálidas o protegidas cuando las condiciones exteriores son frías, húmedas o poco favorables. La Universidad Católica de Chile recuerda que estos animales restringen su actividad a los momentos en los que la temperatura ambiental les permite moverse con normalidad.

Que una lagartija aparezca en una vivienda no suele ser motivo de alarma. Puede entrar por una puerta abierta, una ventana o una pequeña grieta, especialmente si detecta calor, refugio o alimento. El Manual de Veterinaria de MSD explica que los reptiles regulan su temperatura moviéndose entre zonas frías y cálidas, algo que ayuda a entender por qué pueden acercarse a muros, patios soleados o rincones resguardados.

Por qué una lagartija puede ser una buena señal para el hogar

Más allá del simbolismo, su presencia puede resultar beneficiosa porque muchas lagartijas se alimentan de insectos y pequeños invertebrados. En el caso de la lagartija ibérica, su dieta incluye insectos y arácnidos, y su actividad puede mantenerse durante buena parte del año, salvo cuando las temperaturas son demasiado bajas.

Esto convierte a estos reptiles en aliados naturales frente a mosquitos, moscas, hormigas, polillas o arañas. No eliminan una plaga por sí solas, pero sí ayudan a mantener cierto equilibrio en jardines, patios y zonas exteriores de la casa.

Desde el Feng Shui, la interpretación es distinta, pero igualmente positiva. La lagartija se asocia con protección, fortaleza interior y capacidad de adaptación. También se vincula con la renovación, ya que este animal puede desprenderse de la cola como mecanismo de defensa y continuar con vida, una imagen que muchas tradiciones relacionan con dejar atrás etapas antiguas.

Qué hacer si aparece una lagartija cerca de ventanas o cocina

Si la lagartija aparece en una ventana, algunas lecturas simbólicas lo relacionan con oportunidades o caminos que se abren. Si se deja ver cerca de la entrada, se interpreta como una señal de movimiento energético en el hogar. En la cocina, el Feng Shui suele asociarla con abundancia, al tratarse de una estancia vinculada a los alimentos y al bienestar familiar.

En cualquier caso, no es necesario hacerle daño. Lo aconsejable es dejar una salida abierta hacia el exterior y evitar manipularla. Si se quiere impedir que entre de nuevo, basta con revisar grietas, burletes, mosquiteras y zonas por las que pueda colarse.

Una lagartija en casa no anuncia nada negativo. Puede estar buscando calor, alimento o protección, y al mismo tiempo puede ayudar a reducir la presencia de pequeños insectos. Su visita, tanto desde la naturaleza como desde el simbolismo del Feng Shui, suele entenderse como una señal favorable para el hogar.