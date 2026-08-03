La ONCE distribuirá repartirá 1,7 millones de gafas gratuitas por toda España para poder observar el eclipse solar del 12 de agosto

El Ministerio de Ciencia distribuirá otras 300.000 unidades mediante museos y centros científicos. Los visores deben mostrar la referencia EN ISO 12312-2:2015.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE lanzaron el 27 de julio la campaña «Una vista única. Cuídala». Repartirán gratuitamente dos millones de gafas certificadas antes del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. La ONCE canalizará 1,7 millones mediante su red de vendedores. La FECYT distribuirá las 300.000 restantes entre museos, centros científicos y otras entidades públicas. El acuerdo se firmó en el MUNCYT de A Coruña.

Cómo conseguir las gafas gratis de la ONCE a partir del 3 de agosto

Los agentes vendedores de la ONCE entregarán los visores en todos los puntos donde haya un vendedor o vendedora. La organización menciona tanto sus quioscos como los lugares donde trabajan habitualmente. El reparto estará disponible especialmente desde la semana que comienza el lunes 3 de agosto. La página oficial consultada no incluye un formulario nacional ni un sistema de reserva online.

La publicación oficial tampoco indica que sea obligatorio comprar un cupón para recibir las gafas. Solo señala que se distribuirán junto a los cupones dedicados al Trío de Eclipses. La actuación se integra en el plan estatal de los eclipses, que coordina seguridad, movilidad, divulgación y salud pública hasta 2028.

Museos y centros científicos donde también repartirán las gafas homologadas

Las otras 300.000 unidades se distribuirán mediante la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Entre los museos y centros anunciados para conseguirlas figuran los siguientes:

Andalucía: Museo Interactivo de la Música de Málaga y Parque de las Ciencias de Andalucía, en Granada.

Museo Interactivo de la Música de Málaga y Parque de las Ciencias de Andalucía, en Granada. Aragón: Museo Aragonés de Paleontología, en Teruel.

Museo Aragonés de Paleontología, en Teruel. Asturias: Bioparc Acuario de Gijón.

Bioparc Acuario de Gijón. Canarias: Museo de la Ciencia y el Cosmos, en Tenerife, y Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria.

Museo de la Ciencia y el Cosmos, en Tenerife, y Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria. Castilla-La Mancha: Museo de las Ciencias y Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, ambos en Cuenca.

Museo de las Ciencias y Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, ambos en Cuenca. Castilla y León: La Fábrica de la Luz. Museo de la Energía, en Ponferrada, y Museo de la Ciencia de Valladolid.

La Fábrica de la Luz. Museo de la Energía, en Ponferrada, y Museo de la Ciencia de Valladolid. Cataluña: Museo de Ciències Naturales de Barcelona, Museo de Matemàtiques de Catalunya, en Cornellà de Llobregat, y Parc Astronómic del Montsec, en Lleida.

Museo de Ciències Naturales de Barcelona, Museo de Matemàtiques de Catalunya, en Cornellà de Llobregat, y Parc Astronómic del Montsec, en Lleida. Madrid: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Alcobendas, Museo Nacional de Ciencias Naturales y Real Jardín Botánico, en Madrid capital.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Alcobendas, Museo Nacional de Ciencias Naturales y Real Jardín Botánico, en Madrid capital. Murcia: Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Navarra: Museo de Ciencias Universidad de Navarra, en Pamplona.

Museo de Ciencias Universidad de Navarra, en Pamplona. Comunidad Valenciana: Big History, en Aras de los Olmos; Ciutat de les Arts i les Ciències; Jardí Botànic de la Universitat de València; y Museo de Ciencias Naturales de Valencia. También participan el Museo de Aguas y el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, en Alicante, y el Planetario de Castellón.

Big History, en Aras de los Olmos; Ciutat de les Arts i les Ciències; Jardí Botànic de la Universitat de València; y Museo de Ciencias Naturales de Valencia. También participan el Museo de Aguas y el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, en Alicante, y el Planetario de Castellón. Galicia: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y Museos Científicos Coruñeses, ambos en A Coruña.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y Museos Científicos Coruñeses, ambos en A Coruña. La Rioja: Casa de las Ciencias de Logroño.

Casa de las Ciencias de Logroño. País Vasco: Eureka! Zientzia Museoa, en San Sebastián.

El comunicado no fija el día exacto, el horario ni el número de gafas asignado a cada centro. Por ello, es recomendable consultar sus canales oficiales antes de desplazarse. La red científica complementará el reparto de la ONCE y difundirá materiales accesibles para observar el fenómeno con seguridad.

Cómo comprobar que las gafas cumplen la norma ISO antes de utilizarlas

Unas gafas aptas deben mostrar con claridad la inscripción «EN ISO 12312-2:2015». La referencia puede aparecer en el producto, en el embalaje o en las instrucciones. Si únicamente figura «ISO 12312-1», no sirven para mirar directamente al Sol. Las unidades comercializadas en la Unión Europea también deben llevar un marcado CE auténtico.

El etiquetado debe identificar al fabricante e incluir advertencias, instrucciones de conservación y una fecha de caducidad cuando proceda. También hay que examinar el filtro. Si presenta rayaduras, perforaciones, roturas o dobleces, debe desecharse. Quien no consiga una unidad gratuita puede buscar gafas homologadas a la venta, aplicando las mismas comprobaciones.

Cómo utilizar las gafas durante el eclipse sin dañar la vista

Las gafas deben colocarse antes de dirigir la vista hacia el Sol. El IGN recomienda realizar observaciones breves y no mirar más de un minuto seguido. Para quitarlas, primero hay que apartar la mirada. Solo pueden retirarse durante la totalidad, mientras el disco solar permanezca completamente oculto. Fuera de esa franja, deben mantenerse puestas durante todo el fenómeno.

Las gafas de sol normales, las radiografías, los CD, los cristales ahumados y los filtros caseros no son seguros. Las cámaras, los prismáticos y los telescopios necesitan filtros solares certificados colocados en su parte frontal. El eclipse ocurrirá cerca de la puesta de Sol, por lo que se necesita un horizonte oeste despejado.

Las mismas reglas se aplicarán al eclipse solar total de 2027 y al eclipse anular de 2028.