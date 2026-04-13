Publicadas las medidas especiales de tráfico para 2026 con novedades en los carriles VAO y por el eclipse solar

La nueva Resolución ya publicada en el BOE refuerza el transporte público y la alta ocupación en los carriles VAO. Además, prevé medidas especiales en varias carreteras por el aumento de viajes esperado para el eclipse total del 12 de agosto.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes la Resolución de 14 de enero de 2026 con las medidas especiales de regulación de tráfico para este año. El objetivo es claro: mejorar la fluidez de la circulación, reforzar la seguridad vial y aprovechar mejor la infraestructura en los periodos con más desplazamientos.

Así cambian los carriles VAO para priorizar transporte público y coches compartidos

La principal novedad afecta a los carriles reservados para vehículos de alta ocupación. Estos carriles permiten circular cuando viajan al menos dos personas en el vehículo, incluido el conductor, y su uso queda limitado a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses de más de 3.500 kilos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables. Los camiones y los ciclomotores siguen fuera.

¿Qué cambia ahora? Hasta el año pasado, algunos turismos con distintivo ambiental 0 emisiones podían entrar en estos carriles aunque solo viajara el conductor. Con la nueva Resolución, la prioridad pasa a ser la ocupación del vehículo y no su sistema de propulsión.

De este modo, los coches con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B y un solo ocupante solo podrán usar el carril VAO cuando la situación del tráfico lo permita y así lo indiquen los paneles luminosos. La implantación será progresiva y, ojo, dependerá de las necesidades de cada corredor.

La DGT justifica este cambio por las quejas de ciudadanos, empresas de transporte público y el Defensor del Pueblo ante la pérdida de eficacia de estos carriles. No es un detalle menor: en 2025 la intensidad media subió un 10% en la calzada principal y un 22% en el carril Bus-VAO respecto a 2019, mientras que las retenciones crecieron un 20% y un 90%, respectivamente.

Las nuevas medidas de tráfico para 2026 también miran al eclipse solar

La Resolución mantiene otras actuaciones habituales, como restricciones a vehículos pesados en fechas concretas, límites a pruebas deportivas que afecten a la circulación, prohibición de adelantamientos en tramos conflictivos, carriles en sentido contrario al habitual y medidas especiales por meteorología adversa o presencia de ciclistas.

Además, incorpora otra novedad relevante: medidas especiales de regulación del tráfico en carreteras de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y la Comunidad Valenciana por los desplazamientos previstos para ver el eclipse solar total del 12 de agosto.

Los carriles VAO seguirán presentes en corredores estratégicos de Madrid, Granada, Sevilla, Málaga, Mallorca y Valencia, activándose solo cuando lo marque la señalización. Por tanto, si vas a viajar este año, conviene revisar bien las condiciones antes de salir.