Comerciantes de Vitoria piden una regulación clara tras ser multados por colocar elementos fuera del establecimiento

EH Bildu denuncia sanciones a tiendas de Vitoria-Gasteiz por colocar productos y cartelería en la vía pública mientras sigue pendiente la ordenanza municipal anunciada en 2021.

El comercio de Vitoria-Gasteiz vuelve a reclamar una regulación clara para poder exponer productos, carteles o elementos decorativos en la calle sin exponerse a multas. EH Bildu ha denunciado que varios negocios están siendo sancionados por ocupación de la vía pública, pese a que el Ayuntamiento anunció hace cinco años una ordenanza específica para regular esta actividad.

Según ha señalado la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, las sanciones afectan a comercios como fruterías, tiendas de textil o floristerías, que han recibido multas por colocar en el exterior elementos como un perchero con bufandas, una cesta con flores o carteles comerciales.

EH Bildu denuncia multas a comercios por ocupar la vía pública sin una ordenanza clara

La formación soberanista ha criticado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz esté sancionando a pequeños negocios sin haber aprobado antes una normativa específica que determine qué pueden colocar en la calle y en qué condiciones.

Vitero ha recordado que en enero de 2021 el entonces alcalde, Gorka Urtaran, anunció una ordenanza para regular los expositores comerciales en la vía pública. Sin embargo, esa regulación no se ha aprobado y los establecimientos siguen sin un marco claro al que acogerse.

“La realidad es que pasados cinco años no tenemos nada. Bueno, sí tenemos algo, tenemos sanciones al comercio”, ha denunciado la portavoz de EH Bildu.

Las multas se están tramitando, según ha explicado, a través de la ordenanza de vía pública, concretamente por la presencia de obstáculos en la calle. Para EH Bildu, esta situación genera inseguridad en los comerciantes, que no saben con exactitud si pueden colocar productos o elementos promocionales junto a sus locales.

Comercios de Vitoria esperan desde 2021 la normativa para exponer productos en la calle

La ordenanza pendiente se planteó en su momento como una herramienta para ayudar al comercio local, especialmente a los negocios a pie de calle que utilizan expositores para mostrar parte de sus productos.

Cinco años después, la normativa sigue sin aprobarse y el sector se encuentra con sanciones por prácticas habituales en muchas ciudades, como colocar fruta, flores, prendas o cartelería en el exterior del establecimiento.

EH Bildu ha preguntado si aquella ordenanza anunciada en 2021 quedó “guardada en el cajón” y si el actual Gobierno municipal tiene intención de recuperarla. La crítica se dirige también al área de Espacio Público, responsable de regular el uso de la vía pública.

El Ayuntamiento reconoce que la regulación sigue pendiente y habla de una tramitación compleja

Desde el Gobierno municipal, la concejala de Comercio, María Nanclares, ha admitido que la ordenanza sigue pendiente. La edil socialista ha asegurado que se trata de una regulación compleja, ya que afecta a distintos departamentos municipales y debe adaptarse a la realidad urbana de Vitoria-Gasteiz.

Nanclares ha explicado que la futura norma no solo debería abordar los expositores comerciales, sino también la cartelería y otros elementos utilizados por comercios y negocios de hostelería para atraer clientes desde la calle.

La concejala ha insistido en que su departamento tiene disposición a colaborar, aunque ha señalado que la competencia principal corresponde al área de Espacio Público, dirigida por Beatriz Artolazabal, del PNV.

Mientras tanto, los comercios siguen esperando una normativa que permita saber qué está permitido y qué puede ser sancionado. La falta de una ordenanza específica mantiene abierto el conflicto entre la actividad comercial y el uso del espacio público.