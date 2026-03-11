Cómo solicitar el Cheque canguro: requisitos y plazo para pedir hasta 4.000 euros

La solicitud puede presentarse hasta el 30 de junio de 2026 en la Sede Electrónica del Govern. Está dirigida a familias trabajadoras que hayan contratado legalmente personal del hogar para cuidar a menores. Ya está abierto el plazo para pedir el Cheque canguro, una subvención del Govern balear para facilitar la conciliación laboral y familiar. La convocatoria dispone de 320.000 euros, ofrece hasta 4.000 euros por unidad familiar y se resolverá por orden de entrada hasta agotar el crédito. En paralelo, recuerda que hay más prestaciones, como las ayuda de la Seguridad Social de hasta 1.000 euros por nacimiento.

Qué gastos cubre el Cheque canguro y cuál es la cuantía según la renta familiar

La ayuda subvenciona la contratación legal de personal del hogar para atender a menores de hasta 12 años y a menores de hasta 18 si tienen discapacidad. Además, busca impulsar la contratación regular en el sector de los cuidados. Tiene carácter retroactivo y cubre los gastos abonados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La cuantía depende de la renta familiar per cápita:

Renta familiar per cápita Cobertura de la ayuda Inferior a 20.000 euros 100 % del gasto Entre 20.000 y 29.999 euros 75 % del gasto Familia monoparental con renta inferior a 30.000 euros 100 % del gasto Igual o superior a 30.000 euros Sin ayuda

Por eso conviene revisar bien el tramo de renta antes de presentar la solicitud.

Quién puede solicitar el Cheque canguro en Baleares y qué requisitos debe cumplir

¿Quién puede pedirla? Las personas empadronadas y residentes en Baleares que trabajen a jornada completa, incluidos los fijos discontinuos, y hayan contratado legalmente personal del hogar para cuidar a menores.

También hay prioridad para familias monoparentales, numerosas y hogares con miembros con discapacidad. En esos casos se puede acceder aunque se trabaje a jornada parcial. Ojo: no hay sorteo, se atienden por orden de llegada.

Cómo pedir el Cheque canguro en la Sede Electrónica antes de junio de 2026

La solicitud debe presentarse de forma telemática en la Sede Electrónica del Govern de les Illes Balears, donde puede consultarse la convocatoria y descargarse los formularios. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. Aunque aún hay margen, no conviene dormirse: la convocatoria es de concurrencia no competitiva y los fondos se asignan conforme entran las solicitudes.