Qué tipo de atún en lata debes comprar para que tus ensaladas, pastas y tostadas queden mucho mejor

El atún en lata cambia de sabor, textura y jugosidad según venga conservado en agua o en aceite. Elegir uno u otro puede mejorar el resultado en sándwiches, pastas, ensaladas, tostadas o rellenos.

Comprar una lata de atún parece una decisión sencilla, pero no siempre sirve la misma para todas las recetas. El líquido de conservación influye directamente en cómo queda el plato: el atún en agua suele ser más neutro y firme, mientras que el atún en aceite tiene más sabor, una textura más tierna y aporta mayor jugosidad.

La elección, por tanto, depende del uso que se le vaya a dar. Para preparaciones con mayonesa, salsas o ingredientes cremosos puede interesar más el atún en agua. Para platos donde el pescado tiene más protagonismo, como una pasta, una ensalada fresca o una tostada, suele dar mejor resultado el atún en aceite.

Qué diferencia hay entre el atún en agua y el atún en aceite

El atún en agua tiene un sabor más limpio y natural. Al no estar acompañado de aceite, mantiene un perfil más neutro, lo que ayuda a combinarlo con otros ingredientes sin que domine la preparación. También suele percibirse más firme, algo útil cuando se mezcla con huevo, verduras, queso, mayonesa, mostaza o salsas.

El atún en aceite, por su parte, ofrece un sabor más intenso. El aceite ayuda a conservar la humedad del pescado y le da una textura más jugosa. Por eso encaja mejor en recetas sencillas, donde el atún se nota más y no queda cubierto por otros ingredientes.

Simply Recipes, medio especializado en cocina casera, señala que la diferencia principal está en que el aceite realza el sabor y la humedad, mientras que el agua mantiene un resultado más natural.

Cuándo comprar atún en agua para sándwiches, rellenos y ensaladas

El atún en agua es una buena compra cuando la receta ya incorpora grasa, salsa o ingredientes que aportan cremosidad. Es el caso de una ensalada de atún con mayonesa, un sándwich, un wrap, una salsa para untar o un relleno.

También funciona bien en hamburguesas de atún, guisos, arepas, empanadas, huevos rellenos o tomates rellenos, siempre que se mezcle con ingredientes que sumen sabor y humedad. Su principal ventaja es que no carga el plato y permite ajustar mejor el aliño.

Puede combinarse con limón, pimienta, cebolla, perejil, mostaza, yogur, queso crema o hierbas frescas. En este tipo de recetas, usar atún en aceite podría hacer que la mezcla quedara más pesada, sobre todo si ya se añaden salsas o grasas.

Cuándo elegir atún en aceite para pastas, tostadas y platos sencillos

El atún en aceite suele ser mejor opción cuando el pescado va a tener un papel principal. Es una elección adecuada para pastas, tostadas, bruschettas, ensaladas frescas, platos con papa, garbanzos, fríjoles blancos, tomate, ajo, alcaparras, aceitunas, limón o ají.

En una pasta, el aceite de la lata puede ayudar a unir los ingredientes y aportar sabor sin necesidad de añadir demasiada salsa. En una tostada, evita que el atún se perciba seco. En ensaladas con legumbres, papa o tomate, añade jugosidad y cuerpo.

Serious Eats, publicación especializada en cocina y pruebas de producto, apunta que el aceite de la lata puede aprovecharse para dar sabor a pasta, pan o legumbres.

Al comprar una lata, no solo importa si viene en agua o en aceite. También hay que fijarse en el sabor, la textura y el punto de sal. Epicurious, en una cata de atún enlatado para sándwiches y ensaladas, destacó precisamente esos factores como decisivos para obtener un buen resultado.

La mejor elección depende de la receta: atún en agua para mezclar con salsas y rellenos, y atún en aceite cuando se busca más sabor, jugosidad y presencia del pescado.