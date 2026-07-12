El Puerto de Santa María hará que viajar sea gratis en sus autobuses urbanos desde septiembre tras las quejas por el calor

Los vecinos de El Puerto de Santa María podrán usar el autobús urbano sin pagar desde el 1 de septiembre. La medida llega mientras usuarios denuncian trayectos “inhumanos” por la falta de aire acondicionado en algunos vehículos.

Los autobuses urbanos de El Puerto de Santa María, en Cádiz, serán gratuitos a partir del 1 de septiembre. Así lo anunció el alcalde, Germán Beardo, que calificó la medida como “histórica” y defendió que busca evitar que ningún vecino deje de utilizar el transporte público por motivos económicos. La iniciativa deberá pasar por el Pleno municipal y se adelanta a la entrada en vigor del nuevo contrato del servicio, todavía en licitación.

Quién podrá viajar gratis en los autobuses urbanos de El Puerto desde septiembre

La gratuidad afectará al servicio de autobuses urbanos de El Puerto de Santa María desde el primer día de septiembre, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público dentro del municipio. El Ayuntamiento sostiene que esta decisión permitirá reducir el gasto diario de muchas familias y facilitar los desplazamientos por la ciudad.

Beardo aseguró que el propósito municipal es que moverse por El Puerto sea “más fácil, más cómodo y sin coste”, dentro de una apuesta por una movilidad más accesible y sostenible. La medida se aplicará antes de que esté operativo el nuevo contrato del transporte urbano, previsto para otoño, según la información trasladada por el consistorio.

El anuncio tiene especial impacto en vecinos que usan el autobús para acudir al trabajo, a centros educativos, instalaciones sanitarias, zonas comerciales o playas durante la temporada estival. También afecta a usuarios habituales que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios.

Las quejas por el calor llegan antes de la renovación completa de la flota

La gratuidad se anuncia en pleno verano, cuando las quejas por el estado de algunos autobuses se han multiplicado entre residentes y veraneantes. Varios usuarios han denunciado trayectos con altas temperaturas y falta de aire acondicionado, una situación que ha generado malestar en redes sociales y entre quienes utilizan el transporte urbano a diario.

Una usuaria llegó a definir la situación como “inhumana” por el calor dentro de los vehículos, mientras otros vecinos reclamaron autobuses en mejores condiciones. Las críticas apuntan también a los trabajadores del servicio, que soportan las mismas condiciones durante la jornada.

El problema no es nuevo. En abril ya se informó de averías, puertas atascadas, rampas que no funcionaban y deficiencias en algunos vehículos, dentro de un servicio que llevaba años pendiente de una renovación completa.

El nuevo contrato prevé 23 autobuses modernos y mejoras en rutas

El Ayuntamiento mantiene que el nuevo contrato del transporte urbano supondrá la renovación integral de la flota. La previsión municipal incluye 23 nuevos autobuses híbridos y eléctricos, mejoras en frecuencias, cambios en rutas y mayor cobertura entre barrios y puntos clave de la ciudad.

El contrato tendrá una duración de diez años y contempla también actuaciones en cocheras, talleres y dependencias auxiliares. A ello se suman mejoras laborales, sociales y salariales para la plantilla, acordadas con el comité de empresa.

Mientras llega esa renovación, el consistorio ya anunció refuerzos con vehículos híbridos equipados con aire acondicionado y pago con tarjeta bancaria, pensados para cubrir momentos de alta demanda como la Feria y los meses de verano.

Con esta medida, El Puerto busca situar el autobús urbano como una alternativa real al coche privado, aunque los usuarios siguen reclamando que el servicio gratuito vaya acompañado de vehículos cómodos, modernos y preparados para las altas temperaturas.