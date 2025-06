Qué indica la nueva señal de velocidad con borde verde que aparece en las vías

Un consejo para evitar accidentes sin temor a ser multado.

El avistamiento de una nueva señal de tráfico con borde verde en diversas carreteras francesas ha despertado el interés de muchos conductores en toda Europa. ¿Te interesa saber más sobre su finalidad? Esta señal, que hasta ahora mantenía el característico borde rojo, pasa a utilizar un discreto pero llamativo color verde. Aunque pueda parecer un simple cambio estético, su objetivo va mucho más allá de la mera decoración: busca recomendar una velocidad que garantice una conducción más segura en determinados tramos.

En las siguientes líneas se explicará por qué ha surgido esta novedad, cómo funciona esta señal y, sobre todo, qué implica para los conductores españoles en caso de que se adopte de forma oficial en el territorio nacional.

Diferencias esenciales entre las señales circulares rojas obligatorias y las nuevas señales circulares verdes de velocidad recomendada

Aunque las señales con borde rojo representan un límite máximo de velocidad que no podemos sobrepasar, el borde verde introduce un matiz distinto. Indica que la velocidad reflejada no es obligatoria, sino aconsejable para transitar con mayor seguridad. Por lo tanto, no acarrearía multas en caso de rebasarla, aunque conviene tener precaución.

Para hacernos una idea más clara, a continuación se muestra una tabla comparativa que resume los aspectos principales entre ambas señales de tráfico.

Tipo de señal Color del borde Significado Consecuencia legal Límite máximo de velocidad Rojo Prohibición Multa en caso de sobrepasarlo Velocidad recomendada Verde Consejo de velocidad segura No conlleva sanciones de tráfico

Como ves, la diferencia radica principalmente en que el borde verde supone una invitación a circular con prudencia, pero no está penada.

Por qué la nueva señal de tráfico con borde verde podría llegar a confundir a los conductores

¿Te ha pasado alguna vez que, al encontrar dos señales similares, no sabías cuál obedecer? El problema que se está dando en Francia es precisamente la colocación simultánea de ambas versiones: la tradicional de borde rojo y la nueva de borde verde. Legalmente, sigue prevaleciendo la roja, así que la recomendación solo actúa como un refuerzo para evitar despistes y fomentar la precaución.

No obstante, algunos conductores se sienten desorientados al ver dos señales casi idénticas con colores de borde diferentes. De ahí que se haya abierto el debate sobre si esta novedad debería integrarse en todos los países miembros de la Unión Europea.

Pasos que deben seguir los conductores para comprender y aplicar correctamente las señales con borde verde

La señal con borde verde no está incluida aún en el Reglamento General de Circulación de España. Sin embargo, con la previsión de que pueda aparecer próximamente, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

Interpretar el color verde como recomendación: no es una prohibición, por lo que no conlleva sanción administrativa. Priorizar siempre las señales obligatorias: si coincide con una señal de borde rojo para la misma velocidad, la roja es la que prevalece legalmente. Atender a la señalización temporal: en caso de obras o desvíos provisionales, las indicaciones específicas pueden anular las recomendaciones estándar. Mantener la prudencia al volante: aunque no haya multa, respetar la recomendación puede mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Estos puntos son fundamentales para evitar malentendidos en la carretera y garantizar una conducción informada y responsable.

Cómo podría influir la Convención de Viena de 1968 en la adaptación de esta nueva señal de tráfico en España

La Convención de Viena de 1968 unificó la señalización vial en Europa, para que la conducción fuera lo más parecida posible en cada país. Dado que esta nueva señal verde aún no se ha incorporado a la normativa española, se requiere un proceso legal que asegure su validez y coherencia con el resto de la señalización.

La Dirección General de Tráfico deberá estudiar su eficacia antes de aprobar su instalación oficial. Mientras tanto, es posible que solo se vea de manera experimental o en zonas muy concretas. Los plazos y las normativas podrían cambiar rápidamente si se decide impulsar su uso.