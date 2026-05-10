La Agencia Tributaria enviará cartas a 130.000 contribuyentes para que revisen la Renta

La Agencia Tributaria comenzará a enviar avisos desde mediados de mayo a ciudadanos que ya han presentado la declaración de la Renta y podrían haber cometido errores. La rectificación voluntaria puede evitar una regularización posterior.

La campaña de la Renta suma una nueva fase de control por parte de Hacienda. La Agencia Tributaria prevé remitir 130.000 cartas en las dos primeras tandas a contribuyentes que han modificado datos aportados por el fisco en su declaración.

Quién recibirá las cartas de Hacienda para corregir la declaración de la Renta

Las cartas irán dirigidas a ciudadanos que ya hayan presentado la declaración y hayan cambiado información que constaba previamente en los datos fiscales de la Agencia Tributaria. Según Hacienda, estos avisos se enviarán “a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria”.

La primera ronda de comunicaciones comenzará a mediados de mayo. Posteriormente, la segunda tanda se enviará a partir de junio. ¿Qué debe hacer el contribuyente si recibe una de estas cartas? Revisar con calma la declaración presentada y comprobar si existe algún dato omitido, incorrecto o que deba ajustarse. El objetivo, según la Administración, es que los errores puedan corregirse de forma voluntaria antes de que se produzca una regularización. El año pasado, más de 45.000 ciudadanos rectificaron su declaración después de recibir una carta del fisco.

Qué deben revisar los contribuyentes antes de presentar una declaración complementaria

Hacienda recuerda que el borrador de la Renta no siempre incluye todos los datos que el ciudadano debe declarar. Por eso, conviene repasarlo bien antes de confirmarlo o, en su caso, antes de presentar una complementaria. Los puntos a los que la Agencia Tributaria pide prestar especial atención son:

Deducciones autonómicas, inmuebles y referencias catastrales, cambios familiares, alquileres, transmisiones, aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, subvenciones y ayudas, subvenciones por familiares y maternidad, y deducción por vivienda habitual.

En otras palabras, no basta con aceptar el borrador sin mirar. Un pequeño descuido puede acabar saliendo caro, de ahí que Hacienda insista en la revisión previa.

Cuántas declaraciones se han presentado y cuánto dinero ha devuelto Hacienda

Hasta el 6 de mayo, ya se han presentado 7,9 millones de declaraciones de la Renta. De ellas, 1,17 millones tienen resultado a ingresar y 6,3 millones salen a devolver. De este último grupo, la Agencia Tributaria ya ha abonado el dinero a 4,49 millones de ciudadanos, por un importe total de 3,14 millones de euros.

Además, Hacienda recuerda que arranca el plan ‘Le Llamamos’, con el que los contribuyentes pueden confeccionar la declaración de la Renta por teléfono.