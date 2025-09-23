PRIMARK tiene publicadas 112 ofertas de empleo para trabajar en tiendas: cómo enviar el currículum

Primark, la cadena de moda ‘low cost’, está ampliando su plantilla en España con decenas de vacantes para trabajar en diferentes puestos dentro de las tiendas. Se trata de una oportunidad para quienes buscan un empleo en una gran compañía de retail. Actualmente, se pueden encontrar un total de 112 ofertas de empleo disponibles para cubrir puestos de dependientes-asistentes de venta o gerentes, entre otros.

Las vacantes están abiertas en ciudades como Alicante, Almería, Barcelona, Madrid, Granada, Valencia, Zaragoza, Santander, Toledo, Bilbao o Algeciras, entre otras varias. Los contratos son tanto temporales como indefinidos, con jornadas promedio de 5 días y turnos rotativos. Bien, infórmate en este noticia sobre cómo mandar el CV hoy mismo y participar en estos procesos de selección.

Qué requisitos y condiciones laborales ofrece PRIMARK para estas ofertas de empleo

Si estás interesado en trabajar en PRIMARK, en alguna de sus vacantes actuales y disponibles, es importante conocer qué requisitos se piden. Estos pueden variar de unos a otros cargos profesionales, por ello para dependiente/a no se piden estudios superiores, pero sí, idealmente, experiencia profesional en el mundo retail. Sin embargo, para Team Manager o Gerentes, no es necesaria experiencia, pero debes tener habilidades de comunicación y gran visión comercial. Además, se valora positivamente estudios universitarios de ADE, Marketing e Investigación de Mercados, Comercio y Marketing, MBA (o similar) recientemente. EStos son algunas de las vacantes disponibles para trabajar en tiendas PRIMARK:

Asistente de Venta / Dependiente/a (Alicante – CC Gran Vía).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Almería – Torrecárdenas).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Barcelona – CC Splau Cornellà).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Barcelona – ciudad).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Madrid – CC La Gavia).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Santander – CC Vallerreal).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Toledo – ciudad).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Madrid – CC La Gavia, segunda vacante).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Algeciras – CC Puerta Europa).

Asistente de Venta / Dependiente/a (Madrid – CC Islazul).

Gerente de equipo – Temporal (Cádiz – Bahía Sur).

Gerente de equipo – Temporal (Granada – Nevada).

Gerente de equipo – Temporal (Melilla – ciudad).

Gerente de equipo – Temporal (Málaga – CC Larios).

Administrador/a de Personas y Cultura (Barcelona – Plaza Cataluña).

Gerente de equipo (Valencia – Ruzafa).

Gerente de equipo (Sevilla – Torre Sevilla).

Estas son solo algunas de las más recientes ofertas de empleo de PRIMARK. En el siguiente apartado, vamos a ver cómo pueden inscribirte correctamente y para que puedas ver el total de ofertas de empleo disponibles.

Cómo enviar el currículum a PRIMARK

¿Deseas conocer todas las vacantes de la empresa? Todos los puestos de trabajo y sus correspondientes solicitudes se tramitan a través del portal de empleo de Primark, donde se puede filtrar por ubicación, tipo de contrato y jornada. Una vez seleccionada la vacante deseada, basta con pulsar en “Aplicar” y completar el registro, bien con una cuenta de redes sociales (LinkedIn, Facebook o Twitter) o creando un usuario nuevo con correo electrónico y contraseña.