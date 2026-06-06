Vinted advierte a sus clientes sobre estafadores que intentan hacerse pasar por la plataforma

Comprar una chaqueta, vender unas zapatillas o sacar del armario esa prenda que ya no usas parece una operación sencilla. Pero, como ocurre con casi todo lo que toca dinero por internet, también puede aparecer algún listo intentando colarse por la puerta de atrás. Vinted, la aplicación de compraventa de ropa de segunda mano, ha avisado a sus usuarios de un aumento de intentos de estafa. Según la comunicación enviada por la plataforma, hay delincuentes que se hacen pasar por Vinted para engañar a los clientes. La empresa recuerda que no pide datos personales ni pagos a través de mensajes directos. Y deja una idea bastante clara: si algo huele raro, mejor no tocar nada.

¿Qué está avisando Vinted a sus usuarios sobre las estafas?

Vinted ha advertido a sus clientes de que se están produciendo más intentos de estafa por parte de personas que se hacen pasar por la propia aplicación. La alerta llega a través de una comunicación enviada a los usuarios, en la que la plataforma insiste en que la seguridad de las cuentas es una prioridad.

El mensaje empieza con una advertencia directa: «Tu seguridad nos importa. Para ayudarte a estar un paso por delante de los estafadores, esto es lo que debes saber». Dicho de forma sencilla, Vinted está pidiendo a sus usuarios que no se fíen de cualquier mensaje que parezca urgente, raro o demasiado interesado en sacarles datos.

Cómo saber si un mensaje de Vinted puede ser sospechoso

La aplicación de origen lituano recuerda una norma básica: «Nunca os pediremos que compartáis datos personales ni que enviéis pagos por mensajes directos, y no os presionaremos para que actuéis con rapidez». Es decir, si alguien escribe metiendo prisa, pidiendo información personal o reclamando un pago por privado, mala señal.

Los mensajes directos son comunicaciones privadas dentro de una conversación. Y ahí está una de las claves del aviso: Vinted dice que no utiliza esos mensajes para pedir datos personales ni pagos. Vamos, que si alguien aparece con prisas y con mucha urgencia por cobrar o conseguir información, conviene levantar la ceja antes de hacer clic.

Qué pasos recomienda Vinted para proteger tu cuenta

Vinted también señala que sus correos electrónicos oficiales solo proceden de direcciones @vinted. Por eso, recomienda no responder ni pulsar enlaces cuando algo parezca extraño. En internet, un clic de más puede salir caro, y no precisamente porque la prenda venga con gastos de envío. Estas son las medidas que la plataforma recomienda a los usuarios:

Comprobar que los correos oficiales llegan desde direcciones @vinted.

No compartir datos personales por mensajes directos.

No enviar pagos por mensajes directos.

Añadir un número de teléfono a la cuenta para recibir mensajes de texto sobre cualquier actividad de inicio de sesión sospechosa.

La compañía también anima a actuar cuando se detecte algo raro. No se trata de entrar en pánico, sino de cortar el intento de estafa cuanto antes y usar las herramientas que la propia aplicación pone a disposición de sus usuarios.

Qué hacer si recibes un correo o mensaje dudoso en Vinted

Si un usuario encuentra algo sospechoso, Vinted recomienda utilizar la función «Reportar y bloquear». Esta opción permite avisar de una conducta dudosa y, al mismo tiempo, impedir que esa cuenta siga contactando con el usuario. En términos sencillos, es una forma de cerrar la puerta antes de que el problema vaya a más.

Además, la plataforma indica que los correos electrónicos sospechosos de estafa pueden reenviarse a phising@vinted.com. La recomendación general queda clara: no responder, no hacer clic en enlaces dudosos y no compartir información personal cuando el mensaje no inspire confianza. En estos casos, desconfiar un poco no es ser exagerado; es cuidar la cuenta y, de paso, el bolsillo.