PORCISAN lanza una oferta de empleo para trabajar en su fábrica de Pozo Estrecho (Cartagena): sin experiencia ni estudios

¿Te gustaría formar parte de una empresa con más de un siglo de historia en el sector ganadero y alimentario? PORCISAN, compañía murciana fundada en 1889 y consolidada como referente nacional e internacional en la producción de piensos, abre un nuevo proceso de selección para incorporar operarios/as de fábrica en su planta de Pozo Estrecho (Cartagena). En esta noticia te explicamos qué funciones tendrás, qué requisitos debes cumplir y cómo puedes enviar tu currículum para optar al puesto.

PORCISAN busca personal para su fábrica de piensos en Cartagena: funciones y perfil del puesto

Integrado/a en el equipo de producción de PORCISAN, tu misión será garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones diarias en la fábrica, colaborando activamente en los procesos de carga, descarga y preparación de materias primas y piensos.

Entre tus principales responsabilidades estarán la recepción de transportistas y gestión documental de carga y descarga, la preparación de aditivos y microdosificaciones según las fórmulas de producción, así como el mantenimiento del orden y la limpieza en las instalaciones. Además, participarás en la toma y registro de muestras de pienso y cereales, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la empresa.

Se trata de un puesto clave dentro del área de Calidad, Producción e I+D, ideal para personas dinámicas, con iniciativa y dispuestas a aprender en un entorno industrial en crecimiento.

Requisitos para trabajar en PORCISAN como operario/a de fábrica

Para formar parte del proceso de selección, la empresa solicita cumplir con los siguientes requisitos:

Requisito Detalle Estudios mínimos No se requiere formación académica Experiencia No es necesaria experiencia previa Conocimientos valorados Empaquetado, envasado, materiales, industria alimentaria, operaciones de fabricación y cadena de suministro Competencias Trabajo en equipo, compromiso, capacidad de aprendizaje, dinamismo y búsqueda de la excelencia

La compañía valora especialmente la proactividad, la responsabilidad y la implicación con los valores corporativos, ofreciendo un entorno donde el esfuerzo y la mejora continua se traducen en oportunidades reales de desarrollo profesional.

El contrato ofrecido es indefinido y la jornada completa, en modalidad presencial en la planta de Pozo Estrecho (Cartagena).

Cómo enviar el currículum a PORCISAN

¿Cumples con el perfil y te gustaría trabajar en PORCISAN como operario/a de fábrica de piensos en Pozo Estrecho (Cartagena)? Accede al portal de empleo donde la compañía ha publicado la oferta, revisa las condiciones y asegúrate de que tu currículum refleje tus habilidades y competencias relacionadas con el puesto. Finalmente, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección.