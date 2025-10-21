La nueva Tarjeta Turística para moverte por Madrid de forma ilimitada desde 10 euros: cómo adquirirla

Permite moverse en Metro, autobuses de la EMT, Metro Ligero y Cercanías entre 1 y 7 días, con un 50% de descuento para menores de 11 años.

La Comunidad de Madrid anima a descubrir la región con la Tarjeta Turística, un abono personal con viajes ilimitados durante 1, 2, 3, 4, 5 o 7 días. La validez empieza al primer uso (no a la compra) y se extiende hasta las 05:00 horas del último día. Existen dos zonas (A y T) y el precio del soporte está incluido en la compra.

Quién puede usar la Tarjeta Turística de transporte público de Madrid y beneficios

Pensada para visitantes y viajeros que quieren olvidarse del billete suelto, la tarjeta es de carácter personal y permite desplazamientos ilimitados dentro de la zona elegida. ¿Vienes un par de días y quieres aprovechar cada minuto? Este título aporta ahorro económico, comodidad al no tener que comprar cada trayecto y flexibilidad total: subes, bajas y vuelves a entrar tantas veces como necesites durante su vigencia. En consecuencia, se convierte en una opción práctica para rutas culturales, museos o escapadas por la región.

Cómo y dónde comprar la Tarjeta Turística y activar su validez diaria

Puede adquirirse de forma presencial u online en los canales autorizados. La activación se produce al validar por primera vez; desde ese momento contará por días naturales completos, hasta las 05:00 h del último día. ¿Vas a aterrizar en Barajas? También hay puntos específicos en el aeropuerto.

App Tarjeta Transporte.

Máquinas de autoventa en estaciones de Metro.

Aeropuerto T1-T2-T3 (08:00–20:00, todos los días).

Aeropuerto T4 (08:00–20:00, todos los días).

Oficina CRTM, Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3 (L–V 08:00–20:00).

Sol, vestíbulo Metro planta -1 (L–V 07:00–22:00; S–D y festivos 10:00–22:00).

Atocha, planta -1 (L–V 07:00–22:00; S–D 10:00–22:00).

Estancos y comercios autorizados.

Puntos del Ayuntamiento: Madrid City Card (incluye la tarjeta turística y ventajas adicionales).

Por lo tanto, puedes comprarla en el canal que más te convenga y validarla cuando empiece tu visita.

Zonas A y T de la Tarjeta Turística explicadas para planificar viajes

La zona A cubre prácticamente el término municipal de Madrid. Permite usar todas las líneas de Metro dentro de esta zona (sin pagar suplemento de Aeropuerto), autobuses de la EMT, salvo la línea exprés al Aeropuerto, Cercanías Renfe entre estaciones incluidas en la zona y Metro Ligero ML1.

La zona T es la opción más amplia: abarca toda la cobertura geográfica de los Abono Transportes hasta E2. Incluye todo lo anterior y, además, Metro en todos sus servicios (sin suplemento de Aeropuerto), autobuses interurbanos de transporte por carretera dentro de la zona, toda la red de Cercanías y Metro Ligero ML2, ML3 y ML4. No obstante, los títulos turísticos no son válidos en Servicios Regionales de Renfe Operadora. De ahí que, si planeas moverte más allá de la M-30 o visitar municipios, la T sea la elección más segura.

Tarifas oficiales por días de la Tarjeta Turística y descuentos infantiles

Los precios vigentes cubren periodos de 1 a 7 días. Así puedes ajustar el gasto a la duración de tu estancia, sin sorpresas.

Zonas 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 7 días A 10,00 € 17,00 € 22,50 € 27,00 € 32,50 € 42,00 € T 15,00 € 25,50 € 34,00 € 42,00 € 49,00 € 61,00 €

Además, los menores de 11 años disfrutan de un 50% de descuento y el precio de la tarjeta está incluido al adquirir el título. Esto quiere decir que no pagarás extra por el soporte. Toda la información está disponible en el portal del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Cómo recargar la Tarjeta Transporte Público Multi y títulos compatibles disponibles

El título turístico existe en la modalidad Tarjeta Transporte Público Multi. Una vez consumido, puedes cargar otro título turístico, billetes sencillos de Metro o billetes de 10 viajes. La recarga está disponible en máquinas automáticas de Metro y Metro Ligero (ML1, ML2 y ML3), en Intercambiadores, en máquinas de Cercanías, en estancos y comercios autorizados, y en la App Tarjeta Transporte. Así de fácil: eliges zona y duración, recargas y sigues moviéndote.