Ayuda de hasta 625 euros para cubrir transporte, alojamiento y matrícula de estudiantes: convocatoria abierta

El Ayuntamiento de Chiprana (Zaragoza) ha abierto la convocatoria de ayudas de transporte y alojamiento durante este curso escolar 2024/2025 para que ningún estudiante del municipio renuncie a su formación por falta de recursos. El plazo de solicitudes está abierto del 9 de octubre al 6 de noviembre de 2025 y la cuantía alcanza hasta 625 € por persona.

Si deseas saber cuáles son los requisitos, en esta noticia te damos toda la información para saberlo y tramitar la ayuda en plazo y forma por los canales oficiales del Consistorio. El ámbito de la convocatoria es Zaragoza – Chiprana y la entidad gestora es el Ayuntamiento de Chiprana.

Documentación y cómo presentarla para la ayuda 2024/2025

El expediente puede registrarse por los cauces habilitados por el Ayuntamiento de Chiprana (presencial o electrónico, según indiquen las bases). Estos son los documentos que te pedirán y para qué sirven:

Documento Finalidad administrativa Solicitud debidamente cumplimentada Registrar la petición de ayuda DNI/NIE del solicitante Acreditar identidad Matrícula del curso 2024/2025 y justificante de pago Verificar condición de alumno y gasto subvencionable (matrícula) Ficha de terceros Habilitar el abono mediante transferencia Certificados de estar al corriente con AEAT y TGSS, o autorizaciones Comprobar obligaciones tributarias y con la Seguridad Social del estudiante y de sus progenitores/tutores Documentación justificativa de gastos (alquiler, transporte, etc.) Probar los gastos subvencionables declarados Justificantes bancarios de pago (no se admiten pagos en efectivo) Acreditar que los pagos se realizaron por medios válidos

Una vez presentada la solicitud completa, la Junta de Gobierno resolverá. El plazo máximo para resolver y notificar es de 2 meses desde que el expediente esté completo; el silencio administrativo será desestimatorio.

Proceso para pedir la ayuda paso a paso (hasta el 6 de noviembre de 2025)

Comprueba requisitos. Debes cumplir edad, empadronamiento (≥ 1 año), matrícula mínima del 50 %, distancia > 50 km y resto de condiciones. Reúne la documentación. Incluye matrícula y justificantes de gastos (alquiler, transporte público, etc.), certificados o autorizaciones AEAT/TGSS y la ficha de terceros. Presenta la solicitud. Regístrala entre el 9 de octubre y el 6 de noviembre de 2025 por los canales que determine el Ayuntamiento. Conserva el justificante de registro. Subsanación (si procede). Si te requieren completar información, atiende en plazo para no quedar fuera. Resolución y pago. La Junta de Gobierno dictará resolución. Si es favorable, el abono se realizará conforme a las bases, con justificantes bancarios de los gastos subvencionados.

Por qué esta ayuda facilita el acceso a estudios desde Chiprana

Esta ayuda va dirigida a estudiantes de Bachillerato, FP (GM/GS), Grado o Máster matriculados en centros públicos o concertados del territorio español y menores de 30 años. Bien, los gastos que cubre son los siguientes:

Alojamiento (alquiler o residencia).

Transporte público desde Chiprana o Caspe al lugar de estudios.

Matrícula del curso 2024/2025.

No se subvenciona el transporte en vehículo propio.

En cuanto a la cuantía y compatibilidades, se trata de un importe de hasta 625 € por solicitante. Es compatible con otras ayudas para la misma finalidad, siempre que el total no supere el gasto real. La solicitud va desde el 9/10/2025 al 6/11/2025 (Resolución en máximo 2 meses desde que tu expediente esté completo). Puedes comprobar toda la información en las bases de la convocatoria de esta ayuda.

Si estudias fuera porque en Chiprana no se imparte tu titulación a menos de 50 km, esta convocatoria puede marcar la diferencia: alivio directo en alojamiento, transporte público y matrícula. Revisa requisitos, prepara la documentación y presenta tu solicitud antes del 6 de noviembre de 2025.