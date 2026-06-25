Pamplona firma un acuerdo histórico para cobrar por la emisión de los encierros de San Fermín

El Ayuntamiento firma un acuerdo con RTVE y EITB hasta 2029, prorrogable otros cuatro años, para regular la emisión de los encierros y el uso del espacio público. La Casa de Misericordia recibirá el 35% de la cantidad anual.

El Ayuntamiento de Pamplona cobrará por primera vez en su historia por la explotación audiovisual de los encierros de San Fermín. El convenio firmado con RTVE, EITB y la Casa de Misericordia fija una aportación anual de 650.000 euros por la retransmisión de las carreras y el uso de espacios públicos durante la cobertura televisiva.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, hasta 2029, y podrá prorrogarse por otros cuatro. Con esta firma, Pamplona regula la presencia de las televisiones públicas en uno de los actos más seguidos de los Sanfermines y garantiza la emisión de los encierros en castellano y en euskera.

Cómo se reparte la tasa de 650.000 euros por los encierros de San Fermín

La cantidad anual se dividirá entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Casa de Misericordia, entidad propietaria de la plaza de toros donde termina cada encierro. El consistorio recibirá el 65% del total, lo que supone 422.500 euros al año, mientras que la MECA percibirá el 35% restante, 227.500 euros.

La financiación correrá a cargo de las televisiones públicas firmantes. Según el Ayuntamiento, RTVE abonará 550.000 euros y EITB aportará 100.000 euros cada año. Además, la cantidad se actualizará desde el 1 de enero de 2027 conforme a la variación interanual del IPC general nacional publicado por el INE.

El pago deberá realizarse anualmente antes del 30 de septiembre, durante todo el periodo de vigencia del convenio. La medida abre una nueva etapa en la gestión audiovisual de los encierros, que hasta ahora no generaban este retorno económico directo para la ciudad.

Qué cambia para RTVE y EITB en las retransmisiones de San Fermín

RTVE tendrá adjudicado en exclusiva el uso de los puestos de grabación situados a lo largo del recorrido del encierro. La corporación pública mantendrá la emisión en castellano y cederá las imágenes a EITB para que la televisión pública vasca pueda ofrecer la retransmisión en euskera.

El convenio también regula los permisos, la asistencia técnica y la adecuación de los espacios necesarios para la producción televisiva. Esta cesión incluye tanto las calles por las que discurre la carrera como la llegada al coso taurino, con la participación de la Casa de Misericordia en lo relativo al interior de la plaza.

RTVE ha defendido el acuerdo como una alianza estratégica para reforzar la cobertura de los Sanfermines durante los próximos años. La cadena pública recuerda que los encierros de 2025 reunieron una audiencia media de 1.364.000 espectadores y un 63,9% de cuota de pantalla.

El archivo histórico de los encierros estará disponible para consulta pública

Una de las principales contraprestaciones para Pamplona será el acceso al archivo histórico de los encierros grabados por RTVE durante más de 40 años. Este material se incorporará a un portal digital público, con fines de investigación, divulgación y consulta institucional.

El convenio excluye el uso comercial de este archivo y la cesión a terceros sin autorización expresa de RTVE. Además, si la corporación obtiene ingresos netos por la distribución internacional de las imágenes, el Ayuntamiento y la MECA tendrán derecho al 15% del importe neto anual que exceda de 50.000 euros.

Con este acuerdo, Pamplona obtiene ingresos directos, conserva la difusión pública de los encierros y suma acceso a un patrimonio audiovisual de gran valor para la ciudad y para la historia de los Sanfermines.