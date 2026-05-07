Ayuso financiará actividades taurinas como capeas, conferencias, exposiciones y visitas a ganaderías con 50.000 euros

La Comunidad de Madrid abre una convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro que impulsen actividades taurinas en la región. La línea cuenta con 50.000 euros y permitirá recibir hasta 3.000 euros por adjudicatario.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la tauromaquia. Estas subvenciones están pensadas para asociaciones, peñas taurinas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen iniciativas culturales relacionadas con el mundo del toro dentro de la región.

Quién puede pedir estas ayudas al fomento de la tauromaquia en Madrid

Las ayudas están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades para potenciar y divulgar la tauromaquia. ¿Quiénes pueden beneficiarse? Principalmente, asociaciones y peñas taurinas que organicen acciones culturales, divulgativas o de promoción.

Esta nueva línea sustituye a la anterior, vigente desde 2010, y actualiza tanto la forma de recibir el dinero como las actuaciones que pueden ser subvencionadas. La finalidad del Ejecutivo autonómico es facilitar que estas organizaciones puedan poner en marcha sus proyectos con menos cargas económicas iniciales. Estos son los principales datos de la convocatoria:

Concepto Detalle Presupuesto total 50.000 euros Importe máximo 3.000 euros por adjudicatario Beneficiarios Entidades sin ánimo de lucro Pago de la ayuda Anticipado del 100% Justificación Hasta el 28 de febrero de 2027

Por tanto, la ayuda busca dar respaldo económico a quienes promuevan este tipo de iniciativas dentro del año natural de la convocatoria. Dicho de forma sencilla: se adelanta el dinero para que las entidades puedan organizar las actividades sin tener que esperar al final del proceso.

Actividades y gastos incluidos en la nueva convocatoria autonómica taurina

La convocatoria contempla diferentes actividades culturales vinculadas al ámbito taurino. Entre ellas se incluyen iniciativas de promoción, divulgación, investigación y encuentro. ¿Qué tipo de acciones pueden entrar en estas ayudas? La relación es amplia.

Organización de capeas y sueltas de reses.

Homenajes a personajes relevantes del mundo del toro.

Visitas guiadas a ganaderías de reses bravas, museos taurinos o plazas de toros.

Estudios y trabajos de investigación sobre tauromaquia.

Publicaciones informativas y creación o mejora de páginas web.

Exposiciones, conferencias, tertulias y coloquios taurinos.

Además, también se consideran gastos subvencionables aquellos vinculados a la organización y realización de eventos. Aquí entran conceptos como el montaje, el transporte, el alquiler de locales, la manutención o alojamiento de ponentes en mesas redondas, así como la publicidad y la difusión de jornadas en formato físico o digital.

Cómo se abonará la subvención y hasta cuándo podrá justificarse

Una de las novedades más relevantes es que las entidades beneficiarias podrán recibir un pago anticipado del 100% de la subvención. Además, no tendrán que presentar aval ni garantía, algo que puede facilitar bastante las cosas a las organizaciones con menos recursos.

Eso sí, las iniciativas deberán desarrollarse dentro del año natural de la convocatoria. Para justificar correctamente la ayuda, el plazo se amplía hasta el 28 de febrero de 2027.

El acceso a esta prestación estará disponible a partir del mes posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De ahí que las entidades interesadas deban estar pendientes de los plazos marcados en la convocatoria para no quedarse fuera.