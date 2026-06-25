Las Tres Mil Viviendas estrena un transformador eléctrico ‘antimarihuana’ de última generación de Endesa

La compañía coloca en el Polígono Sur el primero de los 23 centros de transformación acordados con el Ayuntamiento de Sevilla. La actuación busca reforzar el suministro eléctrico en barrios afectados por enganches ilegales y sobrecargas vinculadas a plantaciones de marihuana.

Endesa ha instalado este lunes un nuevo centro de transformación eléctrica en la calle La Celestina, en las Tres Mil Viviendas, dentro del Polígono Sur de Sevilla. Es el primero de los 23 centros previstos este año en la capital andaluza tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, que contempla una inversión de 4,6 millones de euros para mejorar la calidad del suministro en distintos barrios de la ciudad.

El nuevo transformador de Endesa en Sevilla busca reducir los cortes de luz

La elección del Polígono Sur no es casual. Según la compañía, se trata de una de las zonas más afectadas por el fraude eléctrico masivo, en buena parte asociado a cultivos ilegales de marihuana dentro de viviendas. Endesa sitúa el nivel de fraude en este entorno en el 73%, una situación que acaba perjudicando a los vecinos que sí tienen contrato en vigor.

El nuevo centro instalado en La Celestina albergará dos máquinas transformadoras de 630 kVA. La infraestructura, con un peso superior a las 25 toneladas, ha requerido el uso de una grúa especial para su colocación. Tras esta primera fase, los técnicos añadirán más de 300 metros de cableado de media tensión para alimentar la instalación y conectarla a la red.

Endesa asegura que en el Polígono Sur ha invertido más de 3,5 millones de euros desde 2020 para mejorar la calidad y la seguridad del suministro. Entre las actuaciones realizadas figuran la duplicación de potencia en nueve centros de transformación, el tendido de más de 30 kilómetros de líneas eléctricas y la instalación de otro centro durante el pasado año.

Los barrios de Sevilla donde se instalarán los 23 centros eléctricos

El plan acordado entre Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla prevé la instalación de 23 nuevos centros de transformación durante 2026. Diez de ellos se ubicarán en zonas con mayor incidencia de fraude eléctrico: tres en Palmete, tres en Torreblanca, dos en Padre Pío y dos en el Polígono Sur.

El resto reforzará el suministro en otros puntos de la ciudad. Habrá cuatro centros en el Polígono Carretera Amarilla, dos en el Polígono Store, dos en Nervión y otros en zonas como San Laureano, El Juncal, Santa Teresa y el centro histórico. Además, Endesa desplegará más de 12,6 kilómetros de cableado de media tensión y 67,2 kilómetros de baja tensión.

La potencia total prevista será de 26.640 kVAs, suficiente para abastecer a unos 13.200 nuevos clientes o a nueve hospitales similares al Virgen Macarena, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla.

Las plantaciones de marihuana elevan el consumo eléctrico y dañan la red

El Ayuntamiento y Endesa señalan que el fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana es uno de los principales factores que deterioran la red en determinados barrios. Este tipo de consumo puede equivaler al de 80 viviendas funcionando al mismo tiempo durante las 24 horas del día, todos los días del año.

La compañía admite que los nuevos centros alivian la sobrecarga durante un tiempo, pero advierte de que la potencia adicional puede atraer nuevas conexiones ilegales si no se actúa también contra el fraude. Por ello, además de reforzar la red, Endesa colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones contra cultivos ilegales. Solo en los cinco primeros meses de 2026 abrió en Sevilla un expediente semanal de fraude vinculado a plantaciones de marihuana.