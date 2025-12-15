BBVA regala hasta 760 euros a las personas que cumplan estos requisitos: solo necesitas usar un código

La campaña reparte bonificaciones mensuales durante un año: basta con abrir la Cuenta Online Sin Comisiones antes del 8 de enero de 2026 e introducir el código PLAN760.
BBVA ha activado una promoción con la que se puede conseguir hasta 760 euros en efectivo sin obligación de llevar la nómina y sin compromiso de permanencia. El incentivo depende del uso que se haga de la cuenta.
Qué es la promoción PLAN760 de BBVA y cuál es su fecha límite
La apertura se realiza desde la web o la app, usando el código PLAN760. La identificación es online, mediante fotos del DNI o TIE y una breve videollamada, y el alta se confirma con un código SMS.
Cuidado, porque aquí manda el calendario: para entrar en la campaña, la cuenta debe abrirse antes del 8 de enero de 2026. ¿Te encaja un extra por hacer lo de siempre: pagar, enviar Bizum y traer recibos?
Requisitos para abrir la Cuenta Online Sin Comisiones y empezar a cobrar
La Cuenta Online Sin Comisiones es un producto digital sin comisiones de mantenimiento ni de administración, con 0% TIN y 0% TAE. Para contratarla hay que ser mayor de 18 años, residir en España y no haber sido cliente previo de BBVA. El alta es online y admite cuenta individual o compartida.
Antes de empezar, conviene tener esto a mano:
|Requisito principal
|Cómo se acredita o se realiza
|No ser cliente previo y residir en España
|Condición de acceso a la campaña
|DNI o TIE
|Fotos durante el proceso
|Videollamada y SMS
|Verificación y firma digital
Una vez abierta, las bonificaciones se van sumando según el uso mensual.
Cómo se reparten los 760 euros con Bizum, tarjeta y recibos cada mes
BBVA divide el incentivo en bloques independientes, que se abonan mes a mes en función de las operaciones realizadas:
- 120 euros por usar Bizum.
- 120 euros por utilizar la tarjeta Aqua Débito.
- 120 euros por traer recibos.
- 400 euros por domiciliar la nómina (opcional).
La nómina solo cuenta para el tramo adicional, pero no afecta al resto. Por eso, sin domiciliar ingresos también se puede llegar a 360 euros al año con acciones cotidianas.
Paso a paso para solicitarla desde casa con DNI, videollamada y SMS
El trámite es directo: se inicia la apertura en bbva.es o en la app, se introduce PLAN760, se suben las fotos del DNI o TIE, se completa la videollamada y se finaliza con el SMS. En pocos minutos la cuenta queda operativa y ya se puede empezar a cumplir los bloques de bonificación. Recuerda: solo se cobra en los meses en los que se cumplen los requisitos de cada bloque.
Ventajas de la cuenta, documentación disponible y comisiones por descubierto a vigilar
La cuenta incluye servicios gratuitos: la Tarjeta Aqua Débito para cada titular no tiene comisiones de emisión ni mantenimiento, hay transferencias online dentro del Espacio Económico Europeo y retiradas de efectivo en más de 4.500 cajeros de BBVA en España.
También existe la opción de solicitar después la tarjeta Aqua Más (de crédito), con un 2% de devolución en compras, y usar el servicio de fraccionamiento de gastos, cuyo primer uso es gratuito. Antes del alta, BBVA pone a disposición la documentación precontractual con las condiciones principales.
En caso de descubierto, se aplican estas condiciones: 7,25% TIN anual, una comisión del 4,50% (mínimo 15 euros) y un gasto de regularización que solo se cobra si el descubierto supera los 18 euros. Mejor controlar el saldo para evitar sustos.
La gran diferencia frente a otras ofertas es que no exige permanencia: las bonificaciones se ingresan cuando se cumplen los requisitos y no hay que devolver lo ya cobrado.