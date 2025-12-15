BBVA regala hasta 760 euros a las personas que cumplan estos requisitos: solo necesitas usar un código

La campaña reparte bonificaciones mensuales durante un año: basta con abrir la Cuenta Online Sin Comisiones antes del 8 de enero de 2026 e introducir el código PLAN760.

BBVA ha activado una promoción con la que se puede conseguir hasta 760 euros en efectivo sin obligación de llevar la nómina y sin compromiso de permanencia. El incentivo depende del uso que se haga de la cuenta.

Qué es la promoción PLAN760 de BBVA y cuál es su fecha límite

La apertura se realiza desde la web o la app, usando el código PLAN760. La identificación es online, mediante fotos del DNI o TIE y una breve videollamada, y el alta se confirma con un código SMS.

Cuidado, porque aquí manda el calendario: para entrar en la campaña, la cuenta debe abrirse antes del 8 de enero de 2026. ¿Te encaja un extra por hacer lo de siempre: pagar, enviar Bizum y traer recibos?

Requisitos para abrir la Cuenta Online Sin Comisiones y empezar a cobrar

La Cuenta Online Sin Comisiones es un producto digital sin comisiones de mantenimiento ni de administración, con 0% TIN y 0% TAE. Para contratarla hay que ser mayor de 18 años, residir en España y no haber sido cliente previo de BBVA. El alta es online y admite cuenta individual o compartida.

Antes de empezar, conviene tener esto a mano:

Requisito principal Cómo se acredita o se realiza No ser cliente previo y residir en España Condición de acceso a la campaña DNI o TIE Fotos durante el proceso Videollamada y SMS Verificación y firma digital

Una vez abierta, las bonificaciones se van sumando según el uso mensual.

Cómo se reparten los 760 euros con Bizum, tarjeta y recibos cada mes

BBVA divide el incentivo en bloques independientes, que se abonan mes a mes en función de las operaciones realizadas:

120 euros por usar Bizum.

120 euros por utilizar la tarjeta Aqua Débito.

120 euros por traer recibos.

400 euros por domiciliar la nómina (opcional).

La nómina solo cuenta para el tramo adicional, pero no afecta al resto. Por eso, sin domiciliar ingresos también se puede llegar a 360 euros al año con acciones cotidianas.

Paso a paso para solicitarla desde casa con DNI, videollamada y SMS

El trámite es directo: se inicia la apertura en bbva.es o en la app, se introduce PLAN760, se suben las fotos del DNI o TIE, se completa la videollamada y se finaliza con el SMS. En pocos minutos la cuenta queda operativa y ya se puede empezar a cumplir los bloques de bonificación. Recuerda: solo se cobra en los meses en los que se cumplen los requisitos de cada bloque.

Ventajas de la cuenta, documentación disponible y comisiones por descubierto a vigilar

La cuenta incluye servicios gratuitos: la Tarjeta Aqua Débito para cada titular no tiene comisiones de emisión ni mantenimiento, hay transferencias online dentro del Espacio Económico Europeo y retiradas de efectivo en más de 4.500 cajeros de BBVA en España.

También existe la opción de solicitar después la tarjeta Aqua Más (de crédito), con un 2% de devolución en compras, y usar el servicio de fraccionamiento de gastos, cuyo primer uso es gratuito. Antes del alta, BBVA pone a disposición la documentación precontractual con las condiciones principales.

En caso de descubierto, se aplican estas condiciones: 7,25% TIN anual, una comisión del 4,50% (mínimo 15 euros) y un gasto de regularización que solo se cobra si el descubierto supera los 18 euros. Mejor controlar el saldo para evitar sustos.

La gran diferencia frente a otras ofertas es que no exige permanencia: las bonificaciones se ingresan cuando se cumplen los requisitos y no hay que devolver lo ya cobrado.