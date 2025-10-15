ONCE lanza 12 ofertas de empleo para trabajar en estas ciudades de España: cómo enviar el CV

¿Buscando trabajo? La ONCE y su entorno organizativo (Consejo General, Servicios Bibliográficos y Delegaciones Territoriales) tienen activas 12 vacantes en Canarias, Andalucía, Asturias, Barcelona, Madrid, Málaga y Almería. Son posiciones presenciales con jornada y contrato a concretar según el puesto. La entidad mantiene su compromiso con la igualdad de oportunidades, la formación interna y la proyección profesional. Bien, en esta noticia te indicamos cuáles son los puestos de trabajo y los pasos para enviar el currículum hoy mismo.

ONCE necesita reforzar su plantilla con vacantes disponibles en varias provincias: detalles de las ofertas de empleo

Las incorporaciones se orientan a atención psicosocial, docencia especializada, operaciones administrativas, comunicación institucional, servicios bibliográficos y actividad comercial. En Psicología, el foco está en la intervención y el acompañamiento de personas afiliadas, coordinación con redes educativas y sanitarias y elaboración de planes de trabajo. En Educación, el CRE Barcelona busca docencia y adaptación curricular para alumnado con discapacidad visual.

Las posiciones administrativas, en Servicios Centrales (Madrid), Dirección de Zona Málaga y Agencia El Ejido, darán soporte a la gestión diaria, expedientes, reporting y atención interna/externa. El área de Comunicación (Consejo General) incorpora un perfil de Relaciones Públicas y Protocolo para eventos institucionales y agenda corporativa. Servicios Bibliográficos ONCE (Madrid) selecciona talento para producción de materiales accesibles (braille, audio, relieve), mientras que Asturias refuerza mantenimiento con un/a oficial de 1.ª para edificios e instalaciones.

En Autonomía Personal (Andalucía) se incorpora un/a oftalmólogo/a para valoración funcional y coordinación con rehabilitación, y en Canarias se suma un/a gestor/a comercial para el desarrollo de la red y campañas.

Requisitos (según puesto):

Titulación acorde: Psicología, Magisterio, Medicina–Oftalmología, FP/Grado Medio o Superior (Administración, Mantenimiento), u otras afines.

Experiencia relacionada y manejo de herramientas ofimáticas/gestión.

Disponibilidad para trabajo presencial y posibles desplazamientos en el ámbito asignado.

Se valorará formación en accesibilidad/braille/inclusión educativa, idiomas y carné de conducir cuando proceda.

¿Cuáles son las 12 ofertas de empleo para trabajar en la ONCE?

A continuación, se indican todas las oportunidades laborales que actualmente tiene la ONCE para trabajar en los diferentes puntos del país:

Psicólogo/a — Delegación Territorial Canarias (Psicología). Intervención psicosocial, coordinación con recursos educativos y sociales, seguimiento individual y trabajo en red. Publicación vigente. Salario no disponible.

Administrativo/a Comercial — Dirección de Zona Málaga (Administración). Soporte a la actividad comercial y de juego: documentación, reporting, coordinación de agenda y atención a puntos de venta. Publicación vigente. Salario no disponible.

Técnico/a de Relaciones Públicas y Protocolo — Consejo General (Comunicación, Imagen y Marca). Organización de actos, protocolo institucional, relaciones externas y apoyo a imagen corporativa. Publicación vigente. Salario no disponible.

Maestro/a — CRE Barcelona (Educación). Docencia especializada, adaptación curricular y coordinación con centros y familias para alumnado con discapacidad visual. Publicación vigente. Salario no disponible.

Psicólogo/a — Delegación Territorial Andalucía (Psicología). Evaluación, intervención y derivación/seguimiento con equipos multidisciplinares y red asistencial. Publicación vigente. Salario no disponible.

Administrativo/a — Dirección General – Servicios Centrales (Madrid) (Administración). Tramitación de expedientes, atención interna, compras/contratación y coordinación interdepartamental. Publicación vigente. Salario no disponible.

Administrativo/a — Agencia El Ejido (Administración). Gestión diaria de la agencia, archivo, atención a afiliados y público, apoyo a caja y operaciones. Publicación vigente. Salario no disponible.

Técnico/a Servicios Bibliográficos (Programa de Talento) — Servicios Bibliográficos ONCE (Madrid). Producción y control de calidad de materiales accesibles (braille, audio, relieve) y gestión de pedidos. Publicación vigente. Salario no disponible.

Oftalmólogo/a — Delegación Territorial Andalucía (Autonomía Personal). Valoración funcional visual, indicación de ayudas ópticas y coordinación con rehabilitación. Publicación vigente. Salario no disponible.

Oficial 1.ª Mantenimiento de edificios e instalaciones — Delegación Territorial Asturias (ámbito de Servicios Bibliográficos ONCE – soporte técnico). Mantenimiento preventivo y correctivo, electricidad y climatización, coordinación con proveedores y registro de intervenciones. Publicación vigente. Salario no disponible.

Psicólogo/a — Delegación Territorial Andalucía (Psicología). Refuerzo de intervención presencial, talleres grupales y trabajo con familias y agentes comunitarios. Publicación vigente. Salario no disponible.

Gestor/a Comercial — Delegación Territorial Canarias (Comercial, Ventas y/o Juego). Desarrollo de red y clientes, implantación de campañas, seguimiento de objetivos y atención comercial. Publicación vigente. Salario no disponible.

Cómo enviar el currículum a la ONCE

Para optar a cualquiera de estas vacantes, accede al portal de empleo de la ONCE y selecciona aquella que más te interese. Dentro de cada oferta, revisa funciones, requisitos y ubicación; pulsa «Aplica aquí» y completa los datos que solicitan y adjunta el CV actualizado (preferible en PDF), archivos adicionales y una carta de motivación. Si tu perfil encaja, el equipo de selección se pondrá en contacto para continuar con las pruebas y entrevistas.