Nueva convocatoria en Dénia (Alicante) con ayudas de 130 euros por vivienda para pagar el IBI

El Ayuntamiento de Dénia (Alicante) ha abierto una convocatoria de Ayuda Familiar para gastos de vivienda destinada a apoyar a las unidades familiares con menor nivel de renta en el pago del recibo del IBI de su vivienda habitual. La línea, única por vivienda y en régimen de concurrencia competitiva, estará disponible del 27-10-2025 al 07-11-2025.

Podrán beneficiarse las personas empadronadas en Dénia, propietarias de su vivienda habitual y que cumplan los requisitos económicos fijados. La ayuda es incompatible con otras subvenciones que financien el mismo concepto y se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la persona beneficiaria.

¿Cumples estos requisitos? Entonces encajas en el perfil:

Ser persona física, propietaria de la vivienda habitual y titular del recibo del IBI. En casos de separación, divorcio o fallecimiento del titular, acreditar la titularidad y el pago efectivo del impuesto.

No ser titular catastral de otro inmueble urbano en España, salvo garaje o trastero vinculados a la vivienda habitual.

Estar empadronado/a en Dénia y residir de forma efectiva en la vivienda objeto de la ayuda.

Valor catastral de la vivienda ≤ 33.400 €.

Estar al corriente con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda local.

No superar estos límites de ingresos anuales de la unidad familiar:

1–2 personas: 16.800 € (IPREM 2025 × 2,33) · 3–4 personas: 19.320 € (IPREM 2025 × 2,68) · Más de 4 personas: 23.520 € (IPREM 2025 × 3,23).

1–2 personas: 16.800 € (IPREM 2025 × 2,33) · 3–4 personas: 19.320 € (IPREM 2025 × 2,68) · Más de 4 personas: 23.520 € (IPREM 2025 × 3,23). Aportar, si se solicita, la declaración de la renta 2024 o certificados fiscales equivalentes.

Referencia IPREM 2025: 20 €/día; 600 €/mes; 7.200 €/año (12 pagas) y 8.400 €/año (14 pagas).

Documentación y cómo solicitar la ayuda de vivienda del Ayuntamiento de Dénia

El trámite se presenta ante el Ayuntamiento de Dénia dentro del plazo establecido (del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2025). Deberás aportar la solicitud cumplimentada y la solicitud de alta o modificación de datos bancarios con certificado de titularidad de cuenta, además de la identificación (NIF, NIE o pasaporte) de todos los miembros de la unidad familiar. Se exige documentación acreditativa de la propiedad de la vivienda (escritura, aceptación de herencia u otros títulos), certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda local, y certificado de bienes emitido por Catastro.

Si no autorizas la consulta electrónica, deberás presentar la declaración del IRPF 2024 o, en su caso, certificado negativo de renta. El pago de la ayuda se realizará en un único abono por transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud.

Cuantía, criterios de concesión y resolución

La ayuda tiene una cuantía fija de 130 € por vivienda y unidad familiar beneficiaria. No se incluyen otros gastos distintos del recibo del IBI, ni se subvencionan segundas residencias ni bienes inmuebles que no sean la vivienda habitual.

La concesión se efectuará por concurrencia competitiva, en función del cumplimiento de los requisitos económicos y de la documentación presentada en plazo. Tras el período de alegaciones, la Junta de Gobierno Local dictará resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica. Salvo indicación expresa en contrario, el silencio administrativo será negativo.

Por qué esta ayuda puede aliviar el recibo del IBI en Dénia

Para muchas familias con ingresos ajustados, el IBI supone un gasto difícil de encajar en el presupuesto anual. Esta convocatoria pone el foco en quienes más lo necesitan, vinculando la ayuda a la vivienda habitual y a umbrales de renta claros, y proporcionando un alivio directo sobre el recibo.

Además de ser sencilla de tramitar, la ayuda ofrece seguridad en el cobro (transferencia bancaria) y claridad en las reglas: cuantía fija, incompatibilidad con otras subvenciones del mismo concepto y publicación oficial de resultados.

Si cumples los requisitos y reúnes la documentación, presenta tu solicitud antes del 7 de noviembre de 2025. Es una oportunidad concreta para reducir el coste del IBI y ganar margen en la economía doméstica.