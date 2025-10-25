Si tienes hijos en Infantil ya puedes pedir la nueva ayuda municipal para material escolar hasta 60 € por alumno

El Ayuntamiento de Picassent ha abierto la convocatoria de Ayudas de Libros de Texto y Material Didáctico para el 2.º ciclo de Educación Infantil del curso 2025/2026. El objetivo es facilitar el acceso equitativo a la educación infantil y aliviar el gasto de las familias en la compra de libros y material pedagógico.

El plazo de solicitud está abierto del 26 de octubre al 9 de noviembre de 2025, y la cuantía máxima asciende a 60 € por alumno/a (si el gasto justificado es inferior, la ayuda se ajustará al importe efectivamente acreditado). De forma excepcional, el centro educativo podrá gestionar la solicitud con autorización expresa de la familia cuando así lo acrediten los Servicios Sociales municipales.

¿Quién puede solicitarla y hasta cuándo?

Pueden ser beneficiarias las madres, padres, tutores o representantes legales del alumnado empadronado en Picassent y matriculado en el 2.º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) durante el curso 2025/2026, en centros sostenidos con fondos públicos o centros de Educación Especial. Las compras subvencionables deben haberse realizado entre el 1 de junio y el 9 de noviembre de 2025, y la ayuda se abonará por transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud. A continuación, te mostramos los requisitos a tener en cuenta para solicitar esta ayuda en Picassent:

Alumno/a empadronado/a en Picassent a la fecha de publicación.

Matrícula en 2.º ciclo de Infantil (3, 4 o 5 años) en centro público/concertado o de Educación Especial.

No estar incurso en prohibiciones legales (Ley 38/2003, art. 13.2 y 13.3).

Al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Picassent.

Sin subvenciones anteriores sin justificar fuera de plazo.

Documentación y cómo solicitar la ayuda

El trámite se formaliza mediante solicitud firmada electrónicamente, que incluye las declaraciones responsables exigidas en la convocatoria. Deberás aportar facturas detalladas a nombre de la persona solicitante con justificante de pago y, si el centro no está en Picassent, un certificado de matriculación.

Cuando la compra se haya gestionado a través del centro o del AMPA, bastará con el recibo nominativo y el justificante bancario correspondiente. Si una misma factura incluye varios hijos/as, se añadirá una copia de la factura a cada solicitud, junto con la relación de facturas con los datos requeridos.

Una vez registrado el expediente, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento de requisitos y la corrección de los justificantes emitidos y pagados estrictamente entre el 1 de junio y el 9 de noviembre de 2025.

Cuantías, compatibilidad y resolución: por qué te interesa

La ayuda fija una cuantía máxima de 60 € por alumno/a y es compatible con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que la suma total no supere el coste real del gasto subvencionable. No entran en la ayuda los materiales no curriculares (por ejemplo, mochilas, juegos didácticos o libros de lectura que no formen parte del contenido pedagógico de esta etapa).

El Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de solicitudes para dictar resolución; si transcurre ese tiempo sin resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

En definitiva, es una oportunidad directa para reducir el coste de libros y material didáctico al inicio de curso en Infantil (3-5 años), con un procedimiento ágil y la tranquilidad de que puede acumularse a otras ayudas mientras no se supere el gasto real. El plazo concluye el 9 de noviembre de 2025: si cumples los requisitos, formaliza tu solicitud dentro de las fechas indicadas.