Nueva apertura de MGI en C.C. Las Camaretas (Soria): se buscan 6 personas para trabajar con contrato indefinido

La empresa MGI Tiendas, especializada en la comercialización de juguetes, artículos de regalo, pequeño electrodoméstico, decoración y equipamiento del hogar, ha publicado una oferta de empleo para cubrir 6 vacantes de personal de tienda en su nueva apertura en el Centro Comercial Las Camaretas, situado en Golmayo (Soria). Si estás interesado/a en participar en este proceso de selección, presta atención a los requisitos, condiciones laborales y la manera de enviar el currículum que se detallan en esta noticia.

La empresa MGI lanza una oferta de empleo para trabajar en su tienda en el centro comercial Las Camaretas: funciones, requisitos y condiciones laborales

MGI cuenta con más de 75 tiendas repartidas por toda España. Su nueva apertura en el C.C. Las Camaretas busca reforzar su plantilla con personas comprometidas, responsables y con vocación de atención al cliente, que puedan garantizar un servicio de calidad en el punto de venta. Entre las funciones que se desempeñarán en este puesto están la descarga y clasificación de mercancías, el control de calidad de los productos, la gestión de stocks e inventarios periódicos, la venta y asesoramiento a los clientes, así como la reposición y el correcto mantenimiento de la imagen comercial en la tienda.

Además, se requiere trabajar en equipo y colaborar en la consecución de los objetivos comunes. En cuanto a los requisitos para trabajar en la nueva apertura de MGI en C.C. Las Camaretas, la empresa pide:

Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia mínima de al menos 1 año en un puesto similar.

Residencia en la provincia del puesto vacante.

Conocimientos básicos de informática y habilidades comunicativas.

Se valora formación profesional de Grado Medio o Superior en comercio o similar.

Orientación al cliente, capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad horaria para turnos rotativos (incluidos fines de semana y festivos).

En este caso, la compañía ofrece contratos indefinidos a jornada completa (40 horas semanales) en turnos rotativos de mañana, tarde o partido, con sueldos que van desde los 12.000 € hasta los 17.000 € brutos anuales, en función de la experiencia y la valía de cada candidato.

Cómo enviar el currículum a MGI

Si cumples con el perfil y quieres participar en este proceso de selección, puedes enviar tu currículum actualizado al portal de empleo de MGI. Una vez dentro, revisa los requisitos y pulsa en la opción “Inscríbete ahora” para completar tu candidatura. Terminada la inscripción, tan solo queda esperar a que la empresa se ponga en contacto con las personas seleccionadas para seguir con el proceso de contratación.