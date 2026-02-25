Novedades de la Renta 2026 que conviene revisar si cobras el paro, el SMI o tienes ingresos por inversiones

La nueva campaña de la Renta, del 8 de abril al 30 de junio de 2026, trae novedades para grandes inversores, trabajadores con salario mínimo, personas desempleadas y afectados por fenómenos extremos como la DANA o los incendios forestales.

La campaña correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior arrancará el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026. Durante ese periodo, los contribuyentes podrán presentar su declaración por internet, pedir cita para atención telefónica a finales de mayo y acudir de forma presencial a las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio. Más vale apuntar bien las fechas para que no se pase el plazo.

Cómo será la nueva campaña de la declaración de la Renta 2026 y quién puede quedar exento de presentarla

La principal novedad para las rentas del trabajo afecta a quienes cobran el salario mínimo interprofesional. El Gobierno consolida la exención total para estos trabajadores, de forma que las personas con ingresos anuales inferiores a 16.576 euros no estarán obligadas a presentar la declaración de la Renta.

¿Tienes dudas sobre si entras en ese grupo? La clave está en revisar tus ingresos anuales y compararlos con ese umbral. Además, se introduce una deducción de hasta 340 euros para aliviar la carga fiscal de quienes superan ligeramente esa cifra, de forma que el salto entre quedar exento y tener que declarar sea menos brusco. Entre quienes pueden estar exentos de presentar la declaración se encuentran:

Personas con ingresos anuales inferiores a 16.576 euros que perciben el salario mínimo interprofesional

A esto se suma un cambio importante para las personas desempleadas. Hasta hace poco, cobrar el paro implicaba en muchos casos tener que declarar. Con la nueva normativa, el cobro de la prestación por desempleo deja de ser una obligación automática para presentar la Renta: solo habrá que rendir cuentas si se superan los límites económicos generales.

Nuevos tramos del impuesto sobre el ahorro para grandes patrimonios en la Renta 2026

Uno de los ajustes más llamativos afecta directamente a quienes obtienen elevadas ganancias del ahorro, como plusvalías o dividendos. Hacienda modifica los tramos del impuesto sobre el ahorro e introduce un nuevo escalón para las rentas más altas.

A partir de ahora, las ganancias patrimoniales o los dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán al 30 %. Los escalones inferiores se mantienen sin cambios, comenzando en el 19 % para las ganancias de hasta 6.000 euros. ¿Eres de los que invierten en bolsa, fondos o similares? Entonces conviene revisar con calma cómo quedará tu factura fiscal. A modo orientativo, la situación queda así:

Tramo de ganancias del ahorro Tipo aplicable en 2026 Ganancias de hasta 6.000 euros 19 % Tramos intermedios entre 6.000 y 300.000 euros Se mantienen sin cambios Ganancias o dividendos que superen los 300.000 euros 30 %

De este modo, quienes superen ese último escalón verán aumentar su presión fiscal, mientras que el resto de tramos continúan como hasta ahora. En consecuencia, la planificación del ahorro cobra todavía más importancia para los grandes patrimonios.

Ayudas exentas y deducciones verdes que podrás aplicar en la nueva declaración de la Renta

La normativa también introduce alivios para quienes han sufrido situaciones excepcionales. Las ayudas económicas percibidas por los afectados de la DANA y por los incendios forestales quedan completamente exentas de tributación, de modo que estas cantidades no se sumarán a la base imponible del contribuyente. Es un pequeño respiro en contextos que ya de por sí son complicados.

En paralelo, se mantienen las deducciones ligadas a la sostenibilidad. Los contribuyentes podrán seguir restando en su declaración parte del coste de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, de comprar estos vehículos o de llevar a cabo obras de mejora energética en su vivienda habitual. ¿Estabas pensando en cambiar de coche o en reformar tu casa para que consuma menos? Esta continuidad de las deducciones puede inclinar la balanza.

Qué cambia para quienes cobran el paro y para los negocios con cobros digitales

El paro, como se ha mencionado, deja de ser un motivo automático para tener que presentar la Renta. A partir de ahora, las personas desempleadas solo tendrán que declarar si sus ingresos superan los límites económicos generales, igual que el resto de contribuyentes.

Por otro lado, la administración pone el foco en los cobros digitales de los negocios. Se obliga a los bancos a informar de todos los ingresos profesionales que se reciben a través del móvil. ¿Usas el teléfono como herramienta habitual para cobrar a tus clientes? Entonces tendrás que tener claro que esos movimientos estarán bajo un control más estricto.

Eso sí, se mantienen libres de esta vigilancia los envíos entre particulares destinados a compartir gastos menores, como dividir una cena o un regalo conjunto. En definitiva, se busca diferenciar de manera clara los pagos de carácter profesional de los movimientos cotidianos entre amigos o familiares.