El SAS lanza la nueva convocatoria de bolsa de empleo con 14 especialidades para mejorar la atención sanitaria

El Servicio Andaluz de Salud lanzará en marzo las primeras convocatorias de su nuevo modelo de bolsa de empleo, acordado con los sindicatos. Arranca con 14 especialidades y evita que las personas ya admitidas tengan que repetir la inscripción. Quienes formen parte del corte 2022/2023 o estén ya en la bolsa solo tendrán que presentar su autobaremo de méritos, mientras que los nuevos aspirantes deberán inscribirse dentro de los plazos de esta primera convocatoria.

Quién puede inscribirse en la nueva bolsa del SAS y por qué interesa

El nuevo sistema se dirige a quienes ya figuran en la Bolsa del corte 2022/2023 y a profesionales que quieran incorporarse por primera vez y cumplan los requisitos de su categoría. ¿Te planteas trabajar en la sanidad pública andaluza a través del SAS? Las categorías profesionales que forman parte de esta primera fase son:

FEA

Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos

Médico de Admisión y Documentación Clínica

Médico de Familia

Pediatra de Atención Primaria

Odontoestomatólogo de Atención Primaria

Médico del Trabajo

Farmacéutico de Atención Primaria

Epidemiólogo de Atención Primaria

Enfermero

Enfermero Especialista

Fisioterapeuta

Logopeda

Terapeuta Ocupacional

De esta forma, tanto la atención hospitalaria como la atención primaria y los servicios de apoyo se ven representados en un mismo proceso, lo que facilita una planificación más coherente de los recursos humanos.

Plazos oficiales para inscribirse y presentar el autobaremo de méritos correctamente

Las personas que quieran apuntarse por primera vez podrán presentar su solicitud entre el 2 y el 13 de marzo, ambos días incluidos. En ese periodo se tendrán en cuenta todas las peticiones registradas que cumplan las condiciones marcadas para cada especialidad.

Posteriormente, entre el 16 y el 27 de marzo, los admitidos del corte 2022/2023, las personas ya inscritas y las nuevas altas deberán presentar su autobaremo de méritos con los baremos aprobados, un trámite imprescindible para ordenar los listados.

Ventajas del nuevo modelo de bolsa única abierta y protección adicional

El modelo simplifica el baremo de méritos y lo coordina con las ofertas de empleo público, aportando reglas claras, más seguridad y actualizaciones anuales de los listados. Los méritos no caducan, pueden reutilizarse para la OEP o la carrera profesional y se tendrán en cuenta las notas de oposiciones aunque no se logre plaza.

Además, se optimiza el uso de censo y bolsas extraordinarias y los Especialistas Internos Residentes entrarán automáticamente en la bolsa al terminar su residencia, con inscripción anticipada. Se protege a colectivos vulnerables y se reserva un 2 por ciento de puestos adaptados.

En definitiva, el nuevo modelo de bolsa quiere ser un paso adelante en la contratación de personal. ¿Será también una oportunidad para mejorar tu situación laboral en el SAS?