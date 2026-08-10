No tires los envases de tofu de Mercadona porque pueden ayudarte a ganar espacio en los armarios de la cocina

El recipiente puede convertirse en un organizador, pero la etiqueta decide si admite alimentos calientes, usos repetidos o microondas.

Los envases vacíos de tofu de Mercadona o de otros supermercados pueden tener una segunda vida dentro de la cocina. Una opción consiste en convertirlos en pequeños organizadores para guantes, cápsulas de café, estropajos o sobres. La idea no exige herramientas especiales, aunque sí cuidado al recortar los bordes y fijar el recipiente. Sin embargo, reutilizarlo con alimentos requiere una comprobación previa. El hecho de que haya contenido tofu no significa que admita calor, microondas o usos repetidos. La seguridad depende del etiquetado del envase concreto, no de la marca del supermercado.

La etiqueta decide si el envase admite calor o microondas

Antes de calentar comida en uno de estos envases, hay que localizar la indicación específica de uso. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición explica que los iconos informan sobre microondas, congelador, lavavajillas y contacto alimentario. El símbolo de la copa y el tenedor identifica la aptitud para estar en contacto con alimentos cuando esta no resulta evidente. Sin embargo, no confirma por sí solo que el recipiente pueda calentarse. Si no aparece el icono de microondas o una instrucción equivalente, no debe utilizarse para ese fin.

La normativa europea también vincula el uso seguro de determinados objetos plásticos con las restricciones de tiempo, temperatura y calentamiento. Además, los recipientes diseñados para usos repetidos deben incorporar indicaciones sobre deterioro y utilización correcta. Por ese motivo, un envase deformado, agrietado, rayado o con olores persistentes debe dejar de utilizarse. Cuando el etiquetado resulte confuso, la opción prudente es consultar al fabricante o reservarlo para objetos no alimentarios. Tampoco conviene verter sopas, salsas o preparaciones muy calientes sin una autorización expresa.

Cómo convertirlo en un organizador dentro del armario

Para transformarlo en organizador, primero hay que retirar cualquier resto de tofu, lavar el recipiente y secarlo por completo. Si se corta el borde superior para ganar espacio, la zona debe cubrirse con cinta de papel o carrocero. Así se reduce el riesgo de rozaduras o pequeños cortes. Después, se limpia la superficie interior de la puerta del armario para eliminar grasa y polvo. Hay que esperar a que la zona esté seca antes de colocar la cinta de doble cara. Es una solución semejante a reutilizar cajas de leche como organizadores.

La fijación puede hacerse con adhesivo de doble cara colocado en varios puntos del envase. El recipiente permite guardar guantes desechables, estropajos nuevos, pinzas, cápsulas de café o pequeños sobres. No conviene cargarlo con objetos pesados ni punzantes. Los envases de diferentes tamaños también sirven para separar cada categoría y localizarla con mayor rapidez. El sistema puede combinarse con otras ideas para guardar bidones de plástico antes de desecharlos.

La reutilización con alimentos exige más precauciones

El lavado y el secado son imprescindibles cuando el envase va a permanecer dentro de un armario. La humedad retenida puede favorecer malos olores y reducir la adherencia de la cinta. Para guardar alimentos, las exigencias son mayores. Solo debería plantearse cuando el fabricante permita expresamente la reutilización y el recipiente conserve su forma, superficie y cierre. La indicación debe abarcar también la temperatura y el tipo de alimento previsto. Si el cierre no es hermético, deben evitarse líquidos y productos que puedan derramarse.

Cubrir el recipiente con film transparente no cambia las características del plástico ni lo convierte en apto para microondas. Tampoco transforma un envase de un solo uso en un recipiente reutilizable. Por ello, el uso como organizador resulta más sencillo cuando las instrucciones no están claras. Los programas comerciales con bandejas de carne retornables siguen otro modelo. Emplean recipientes concebidos para regresar al establecimiento, limpiarse y volver a circular bajo condiciones previamente definidas.

Dónde tirar el envase cuando ya no se puede reutilizar

Si el envase ya no puede aprovecharse, debe vaciarse antes de depositarlo en el contenedor amarillo. Las indicaciones de Ecoembes recuerdan que ese contenedor recibe envases de plástico, latas y briks, no cualquier objeto fabricado con plástico. Tampoco es necesario gastar agua para dejar el recipiente completamente limpio. Basta con retirar su contenido para que pueda entrar en el circuito de clasificación. Si el ayuntamiento publica instrucciones específicas, deben seguirse sus normas locales de recogida.

Para resolver dudas, la guía de AESAN explica cómo interpretar los iconos de microondas, congelador y contacto alimentario. El Reglamento (UE) 2025/351 refuerza la información sobre restricciones de tiempo, temperatura y calentamiento en determinados objetos plásticos. Estas referencias deben prevalecer sobre cualquier truco doméstico.

El envase puede ganar una segunda vida, pero solo dentro del uso permitido por su etiquetado. Otros comercios ya ensayan la reutilización de bandejas de carne como vía controlada para reducir residuos.